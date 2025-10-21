Professor
Fakultet för skogsvetenskap
Institutionen för ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett av Nordens största centrum för ekologisk forskning och erbjuder en dynamisk och excellent forskningsmiljö med en modern infrastruktur. Institutionen för ekologi har cirka 150 anställda där cirka 40 anställda arbetar på Grimsö forskningsstation i Bergslagen. Den andra delen av medarbetarna är samlokaliserad med institutionen för växtproduktionsekologi inom SLU Ekologicentrum i Uppsala
Läs mer om institutionen på https://www.slu.se/institutioner/ekologi.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
För fullständig annons se Lediga anställningar | Externwebben, Professor i viltekologi
Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är viltekologi med inriktning mot förvaltning i nordiska skogsekosystem. Ämnet omfattar viltpopulationers ekologi och deras samspel med människor, landskap och klimat.Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning inom ämnet viltekologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare. Innehavaren ska också bidra till den pedagogiska utvecklingen inom ämnet. Det innebär att innehavaren ska inom ämnet för anställningen:
• verka i enlighet med SLU:s vision, mål och värdegrund
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• utveckla och leda en internationellt framgångsrik miljö för forskning
• arbeta med forskning som ska baseras på teoretiska och empiriska studier, och kunna få praktiska tillämpningar inom viltförvaltningen
• publicera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter med referentgranskning
• söka externa forskningsmedel på nationell och internationell nivå
• handleda doktorander och vara mentor för postdoktorer
• utveckla, leda och delta i undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå
• samarbeta med forskare inom institution, fakultet och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt
• samverka och vidareutveckla nätverk med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt
• kommunicera forskningsresultat
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet, vilket inkluderar ansvar för budget och personal
Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav. Vid SLU förväntas icke svenskspråkig personal att inom fyra år från det att de anställts ha sådana kunskaper i svenska att de kan ta del av information på svenska. Institutionen kommer att stödja innehavaren att uppnå detta.
Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
Den sökande ska
• ha avlagt doktorsexamen inom ett för befattningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig
• visat ledningsskicklighet
• ha goda kunskaper i engelska
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet
• framtida visioner för forskning inom ämnet
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning inom ämnet
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• förmåga att handleda och examinera doktorander samt vara mentor för postdoktorer
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
• planera, genomföra och utvärdera egen undervisning på alla nivåer
• handleda och examinera studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå
• förmedla och implementera sin pedagogiska vision
• integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
Vidare beaktas erfarenhet av
• förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• ledarskapsvision
• samarbetsförmåga
• förmåga att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• förmåga att kommunicera forskningsresultat och utvecklingsarbete
Sista ansökningsdatum:
2026-01-22.
Placering/ort:
Placeringsort är Uppsala. Det ingår i anställningen att aktivt utveckla och leda en befintlig forskargrupp vid Grimsö forskningsstation, vilket innebär regelbundet närvaro på stationen, ca 2,5h resa från Uppsala.
Omfattning:
100%.
Anställningsform:
Tillsvidare.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.
Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
