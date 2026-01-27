Produktutvecklare - Decosteel - Hyltebruk
2026-01-27
Decosteel är ett växande familjeägt företag som utvecklar, tillverkar och säljer rostfria diskbänkar, diskhoar och rostfri inredning till framför allt köksindustrin, men även till laboratorier och medicinskteknisk industri. Vi finns i egna lokaler i Hyltebruk beläget mellan Småland och Halland. Vår omsättning är ca 75 MSEK per år och med en lönsamhet som tillåter oss att hela tiden utveckla vårt erbjudande till både återförsäljare och slutkunder. Tack vare vårt omfattande nätverk av återförsäljare runt om i landet har våra slutkunder alltid nära till tips och råd när det är dags för köp av ny diskbänk.
Vi söker nu en Produktutvecklare / Konstruktör som precis som vi brinner för smarta lösningar och hållbar produktutveckling.
Som konstruktör hos oss kommer du inte bara att ansvar för våra befintliga produkter utan också spela en viktig roll i utvecklingen av nya produkter. Du blir en nyckelperson i arbetet och bidrar till att vårt säljteam får ett kraftfullt och användarvänligt verktyg. Hos oss arbetar du nära flera avdelningar och externa partners för att säkerställa att våra produkter håller högsta kvalitet och möter kundernas behov.
DINA ARBETSUPPGIFTER:
• Designa och utveckla både nya och befintliga produkter för hela vårt sortiment.
• Vidareutveckla och underhålla vår konfigurator som används som ett avancerat säljverktyg.
• Delta i strategiska diskussioner och samarbeta med kollegor inom produktionsutveckling.
DIN PROFIL:
Vi är ett engagerat team som stöttar varandra och värdesätter lagarbete högt. Därför söker vi dig som trivs i samarbeten, har mycket energi och som vill bidra till vår positiva kultur. Du är självgående och trygg i ditt arbete och du hittar de där praktiska lösningarna som fungerar i verkligheten och är enkla att producera.
VI TROR ATT DU ÄR NÅGON SOM:
• Är noggrann, initiativrik och kommunikativ och van att ta egna beslut.
• Ser möjligheter med att driva kostnadseffektiva lösningar med hög kvalitet.
• Har relevant utbildning inom konstruktion eller produktutveckling.
• Har god kunskaper i CAD-program som AutoCad el liknande.
• Känner dig trygg i Office paketet särskilt Excel.
• Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
• Kan säkerställa att tekniska dokument är korrekta.
VÅRT ERBJUDANDE PÅ DECOSTEEL:
Hos oss får du en ansvarsfull roll i ett växande och dynamiskt företag, där beslutsvägarna är korta och samarbetet varmt. Du blir en del av ett erfaret pch positivt gäng där vi hjälper varandra och har roligt på jobbet. Vi sitter i trevliga nyrenoverade lokaler och du rapporterar direkt till vår VD.
Vi på Decosteel tror att trivsel och välmående lägger grunden för ett riktigt bra arbete - och vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att du ska kunna utvecklas inom det du brinner för. Vi bygger en arbetsplats där alla kan växa genom att lyssna, vara flexibla och värna om varandra.
Vi ser fram emot din ansökan !
Start: Efter överenskommelse
Omfattning: Heltid, Tillsvidare
Placering: Hyltebruk
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Theresia på theresia@fskgroup.se
