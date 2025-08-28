Produktspecialist Mobility
2025-08-28
Etac - Creating possibilities
Önskar du ett arbete där du kan bidra till något meningsfullt? Våra produkter hjälper människor i alla skeden av livet, hjälper barn att utveckla nya färdigheter, förlänger självständighet för människor senare i livet och stödjer vårdgivare i deras dagliga arbete.
Vi är ett globalt företag med försäljning över hela världen, med rötter och huvudkontor i Sverige. Om du vill ha ett jobb där du kan utvecklas professionellt och samtidigt göra en positiv skillnad för människors liv - låt oss skapa nya möjligheter tillsammans!
Nu söker vi en produktspecialist för manuella rullstolar och relaterade produkter med placering i Anderstorp.
Ditt ansvarsområde
Som produktspecialist följer du produkten från idé och hela dess livslängd. Du översätter marknadskrav till tekniska specifikationer som utvecklingsteamet följer. Du validerar att utvecklingsresultatet blir det tänkta, godkänner produktens dokumentation och säkerställer att dokumentationen är korrekt under hela produktens livscykel.
Du kommer utveckla en stor kunskap om våra produkter, om gällande produktstandarder och medicintekniska krav, vilket gör dig till en central person som stödjer våra säljbolag med sin kunskap.
Tjänsten ingår i Produktkontoret Mobility, tillsammans med internationella produktchefer, produktkoordinator, utbildningsansvarig och marknadsföringsspecialist.Publiceringsdatum2025-08-28Profil
Vi söker dig som har teknisk bakgrund, genom utbildning och erfarenhet. Du är strukturerad och trygg i dig själv, men framförallt ser du rullstolar som ett spännande område och vill jobba i ett team som brinner för sina produkter. Tjänsten som produktspecialist kräver att du är på plats med produkterna, i testrummet och tillsammans med utvecklingsteamet i Anderstorp. Möten och dokumentation sker på engelska, då vi är ett internationellt team.
Varför Etac?
Vi är ett dynamiskt företag på en spännande resa, och du blir en viktig del av den. Du får jobba i ett internationellt team som drivs av att utveckla produkter som förbättrar människors vardag. Du får jobba på en levande arbetsplats där så väl produktion som produktutveckling sker under samma tak.
Ansökningsprocessen
Beskriv i din ansökan vilka egenskaper och erfarenheter som gör dig till rätt kandidat för rollen. Vi granskar ansökningar löpande, så vi uppmanar dig att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etac AB
(org.nr 556324-9746), https://www.etac.com Arbetsplats
Etac Kontakt
marika.tornqvist@etac.com marika.tornqvist@etac.com Jobbnummer
9481135