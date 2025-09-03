Produktspecialist inom Autosupport
Är du en serviceinriktad person som har ett stort tekniskt intresse? Som produktspecialist på Toyota Material Handling ansvarar du för autonoma truckar gällande support och kvalitet under hela produktens livslängd. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
Som produktspecialist på Toyota kommer du att arbeta med att:
* Supporta våra dotterbolag och distributörer med teknisk produktkunskap
* Utbilda technical trainers inom ditt produktsegment
* Aktivt deltaga i våra nyutvecklingsprojekt
* Utreda och driva tekniska problem från fält
* Bidra till utveckling och måluppfyllnad av avdelningen Customer Technical Support
Som Produktspecialist på Toyota Material Handling MS jobbar du i ett glatt och sammansvetsat gäng som har kunden i fokus. Du engagerar dig i eftermarknadsfrågor, i utvecklingsprojekt samt i serievård rörande dina produkter. Du interagerar internt med olika avdelningar inom företaget och externt med marknaden för att erhålla en totalbild av måendet för just dina produkter. Även framgent ser vi möjligheten för dig att växa i takt med att ny teknik utvecklas och appliceras på vår produktflotta. Vi tror på laget framför jaget, och jobbar tätt tillsammans inom avdelningen men även tvärfunktionellt och internationellt med våra säljbolag och distributörer.
Den vi söker till rollen
Vi söker nu en person som är intresserad av mjukvara/elektronik och gärna engagerar sig i våra truckars digitala system, som blir alltmer tongivande i våra produkter. Då rollen innebär breda kontaktytor krävs det att du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och sätter en ära i att supportera och avhjälpa fältproblematik hos våra kunder. Vi ser gärna att du är/har:
* Eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
* 3 års erfarenhet från produkttekniskt orienterade arbeten
* Driven och har lätt att arbete i grupp
* Bekväm med engelska i tal och skrift
* Analytisk, konsekvensmedveten, systematisk och leveransfokuserad
* Intresse och god kännedom av systemlösningar
* Produktkunskap inom våra autonoma produkter är meriterande
Resor kan förekomma, främst inom Europa.
Vilka är Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Hållbar arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamheten och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Möjligheten till distansarbete varierar utifrån tjänstens krav och förutsättningar. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Låter det intressant? Ansök i så fall senast den 24e september 2025. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information
David Wennberg, Manager Technical Support, +46 72-221 89 36
Matilda Norberg, Rekryteringsspecialist, +46 72-212 80 29
