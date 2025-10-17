Produktledare
Är du en driven, förändringsorienterad och erfaren ledare som brinner för digital utveckling och bästa möjliga verksamhets- och kundnytta? Tycker du om att verka i en miljö där inte alla svar finns och där du får stort inflytande över vår fortsatta förändringsresa? Välkommen till ditt drömjobb!
Vi söker Produktledare till avdelningen Digitalisering och tjänsteutveckling, enheten Produktutveckling och leverans. Det är en ny roll som du får vara med och utforma. Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Myndigheten driver en digital transformation med fokus på att stärka den externa digitala tjänsteleveransen till utbildningssektorn.
Avdelningen Digitalisering och tjänsteutveckling är motorn i myndighetens arbete med digitalisering och tjänsteutveckling. Vi arbetar med hela kedjan - från samverkan och strategi till behovsfångst, tjänste- och produktutveckling, till infrastruktur och användarsupport. Enheten Produktutveckling och leverans har genomgått stora förändringar och bygger nu grunden för moderna arbetssätt inom digitalisering, produktledning och agil utveckling. Vill du vara med och forma struktur och arbetssätt, liksom bidra till myndighetens modernisering är detta jobbet för dig.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Du tillhör en enhet som ansvarar för produktledning och utveckling av myndighetens digitala produkter, i nära samarbete med andra enheter och externa leverantörer. Enheten ansvarar för hela produktlivscykeln och har även ett övergripande ansvar för myndighetens processer inom produktstyrning, agil utveckling och leverantörsstyrning. Uppdraget är att utveckla digitala produkter och arbetssätt som skapar nytta för medborgare, verksamhet och samhället i stort.
Enheten är under uppbyggnad och består idag av flera produktägare. Vi söker nu 2 produktledare som vill vara med och forma arbetssätt och staka ut riktningen framåt. Rollen är ny, vilket ger stora möjligheter att påverka innehåll, ansvar och arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Driva övergripande förnyelsearbete inom produktstyrning och agil utveckling tillsammans med kollegor, ledning och verksamhet.
• Stötta produktägare i det dagliga arbetet och bidra till enhetliga och effektiva arbetssätt.
• Leda arbetet med att ta fram produktstrategi, mål och roadmap tillsammans med produktägare, ledning och verksamhetsintressenter.
• Utveckla och främja agila arbetssätt, kultur och metoder genom kontinuerlig förbättring.
• Facilitera prioritering av nya utvecklingsinitiativ så att de ligger i linje med verksamhetens behov, regeringsuppdrag och portföljmål, samt bidra till business case och nyttoberäkningar.
• Leda planerings- och samordningsmöten som PI-planering, demo, retrospektiv, styrforum och workshopsBakgrund
Kvalifikationer - krav
• Akademisk examen inom IT, ekonomi, verksamhetsutveckling eller motsvarande erfarenhet.
• Minst 7 års erfarenhet av strategiskt digitaliseringsarbete med ledning av digitala produkter och agil utveckling i roller som produktchef, produktägare, verksamhetsutvecklare, IT-projektledare, managementkonsult eller liknande.
• Minst 7 års erfarenhet av att självständigt initiera, driva och utveckla metoder och arbetsformer i komplexa miljöer mellan verksamhet och IT.
• Minst 7 års erfarenhet av att arbeta självständigt och samarbeta utifrån verksamhetens riktlinjer och praxis.
• Mycket god förmåga att leda workshops, planerings- och samordningsforum, t.ex. PI-planering, demo, retrospektiv.
• Hög förmåga att omsätta vision, produktstrategi och intressentönskemål till en tydlig och prioriterad roadmap.
• Erfarenhet av att fatta prioriteringsbeslut i samråd med roller som produktägare, ledning och verksamhet.
• Mycket god förmåga till ledarskap, proaktivitet, helhetssyn, flexibilitet och samarbete.
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska.
• Omfattande erfarenhet av att hålla ihop kommunikation i lämpliga forum och kanaler, internt och externt.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av SAFe eller liknande agila ramverk.
• Vana att arbeta nära verksamhetsrepresentanter och ledning för att säkerställa långsiktiga mål.
• Erfarenhet av samarbete med externa kunder och leverantörer samt att bygga långsiktiga, värdeskapande partnerskap.
• Erfarenhet av förändringsledning, förbättringsarbete eller införande av nya arbetssätt.
• Tidigare erfarenhet av offentlig sektor, högskolesektorn eller annan komplex miljö.
• Vana att arbeta med verktyg för agil planering och samarbete.
För att lyckas i rollen behöver du vara agil, strukturerad och lösningsorienterad. Du motiveras av att bygga upp nya arbetssätt och organisationer tillsammans med kunniga kollegor. Du är pedagogisk, trygg i att prioritera och fatta beslut, och bygger relationer som grund för att lyckas i ditt arbete. Du trivs i gränslandet mellan IT och verksamhet och gillar att arbeta i team med gemensamma mål i en miljö där det är högt i tak, många skratt och inte en dag är den andra lik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi gör och erbjuder
UHR har flera uppdrag inom samhället och utbildningsområdet vars gemensamma nämnare är att skapa möjligheter till utveckling genom utbildning och internationella utbyten. Vi är cirka 340 anställda i Stockholm och Visby. Vi erbjuder en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har ett ljust och fint kontor i Solna Strand och erbjuder distansarbete upp till 50 % av arbetstiden. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering och ser inte nödvändiga anpassningar som ett hinder. Anställningen är på heltid och tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas.
Ansök och bli en av oss!
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev på svenska, märkt med diarienummer 2.2.1-01819-2025. När du ansöker vill vi att du besvarar ett antal urvalsfrågor. Första urvalet baseras på dessa svar, därefter läses CV och brev. Sista ansökningsdatum är 7 november.
Frågor om rekryteringen: rekryterande chef Charlotte Arfwidson, 072-226 53 56.
Fackliga representanter: Saco-S - Kerstin Martínez, 010-470 04 69 och ST - Lisa Samsten, 010-470 03 67.
