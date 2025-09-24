Produktionstekniker till Power Transformers
2025-09-24
Möjligheten
Power Transformers-fabriken växer, och vi söker dig som vill vara med och driva förbättringar inom tilverkningsprocesser.
Vill du arbeta nära produktionen och bidra till att förbättra våra tillverkningsprocesser? Du kommer att spela en nyckelroll i att identifiera förbättringsområden, implementera tekniska lösningar och stödja produktionen i det dagliga arbetet.
På produktionsteknik arbetar vi integrerat med produktionen men även flera andra delar av organisationen såsom kvalitet, underhåll, design och inköp både internt och globalt.
Du kommer att agera som stöd till produktionen och arbeta med att analysera och förbättra produktionsflöden med fokus på kvalitet, effektivitet och säkerhet. Du kommer även att utveckla och uppdatera arbetsinstruktioner och teknisk dokumentation, samt stötta vid införande av nya processer men även ansvara och driva investeringsprojekt. Du kommer också att hantera införande av nya verktyg och även arbeta med R&D lösningar.
Du kommer att ingå i ett fantastiskt team med gott kamratskap som hjälper varandra och ser till att ta fram det bästa av varandras kunskap och erfarenhet.
Hur du kommer att påverka
Stödja och optimera produktionsprocesser i vår tillverkningsverksamhet.
Delta i implementeringen av nya produkter och produktionslösningar.
Driva operativa åtgärder relaterade till HSE, kvalitet, leverans, produktivitet och processer.
Aktivt delta i nya investeringar och strategiska projekt.
Samarbeta med produktions-, kvalitets-, underhålls- och R&D teams.
Din bakgrund
Du har en teknisk utbildning inom produktion, industriteknik, maskinteknik eller liknande.
Erfarenhet av produktionsteknik, helst i en tillverkningsmiljö eller erfarenhet av aktiva delprocesser och ett starkt tekniskt intresse.
Det är meriterande med kunskap inom Lean, Six Sigma eller andra förbättringsmetoder
Du har en proaktiv, analytisk och lösningsfokuserad inställning.
Flytande i både svenska och engelska, skriftligt och muntligt.
I rollen får du en central position och behöver därför kunna vara flexibel. Det innebär - förutom att kunna samarbeta på ett smidigt och flexibelt sätt - att du är engagerad, tar initiativ och ansvarar för det egna arbetet. Lika viktigt är det att du angriper dina utmaningar med noggrannhet och struktur och att du är van vid att hålla och leda möten samt projekt.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Mer om oss
Är du redo för en ny utmaning? Välkommen med din ansökan! Ansökningar granskas löpande, så ansök idag!
Rekryterande chef Sofie Jansson, sofie.jansson@hitachienergy.com
, svarar på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Håkan Blomquist, +46 107-38 31 52; Unionen: Olle Ruzicka, +46 107-38 31 44; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43. Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
