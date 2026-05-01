Produktionstekniker till Missile Systems!
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-05-01
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i teknikens framkant där dina lösningar faktiskt gör skillnad? Nu växer vi och stärker vårt produktionstekniska team med en produktionstekniker till Missile Systems.
Din Roll
På Saab utvecklar vi avancerade system som bidrar till ett tryggare samhälle. Det innebär tekniskt komplexa produkter, höga kvalitetskrav och en produktion som ständigt måste ligga i framkant. För dig som produktionstekniker betyder det en vardag där du får ta stort ansvar, använda hela din tekniska kompetens och fortsätta utvecklas framåt.
Vi befinner oss i en expansiv fas med ökade volymer och nya satsningar. Samtidigt driver vi en långsiktig utveckling av vår produktion genom digitalisering, automatisering och smartare arbetssätt. Här har du en aktiv roll i att forma och vidareutveckla framtidens produktionsmiljö, med möjlighet att påverka både tekniska lösningar och långsiktiga arbetssätt.
I rollen som produktionstekniker ansvarar du för att säkerställa att produktionen har rätt förutsättningar, från utveckling av metoder och verktyg till framtagning av tydliga och kvalitetssäkrade produktionsunderlag. Du samverkar med flera funktioner och tar en drivande roll i att omsätta tekniska krav till robusta, effektiva och repeterbara produktionslösningar.
I denna roll värdesätter vi initiativ, förbättringsdriv och tekniskt engagemang. Du tar ett stort ansvar för att självständigt driva ditt arbete och ges möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och optimera produktionsmetoder och flöden
Arbeta med produktförändringar på befintliga produkter
Driva förbättringsarbete inom process, kvalitet och effektivitet
Säkerställa robusta och kvalitetssäkrade produktionsunderlag
Medverka i industrialisering och införande av nya produkter
Din Profil
Vi söker dig som har en teknisk utbildningsbakgrund, exempelvis som YH-utbildad produktionstekniker, högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet eller intresse inom områden som flödesoptimering, LEAN, produktionsutveckling eller industriell effektivisering.
Du har ett genuint tekniskt intresse och trivs i en roll där du får kombinera struktur med problemlösning. Att arbeta tvärfunktionellt och i nära samarbete med andra är en naturlig del av din vardag och du bidrar med både driv och ansvarstagande i dina arbetsuppgifter.
Som person är du strukturerad och metodisk, men också lösningsorienterad och initiativtagande. Du vågar ifrågasätta befintliga arbetssätt när det behövs och har uthålligheten att driva förbättringar hela vägen i mål. För oss är dina personliga egenskaper en viktig del av helhetsbedömningen i denna rekrytering.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
691 80 KARLSKOGA Arbetsplats
Karlskoga Kontakt
Contact
Saab AB maja.andersson@saabgroup.com Jobbnummer
9887023