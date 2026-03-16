Produktionstekniker till Aerospace Systems
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din Roll
Som produktionstekniker är du en viktig del i länken mellan konstruktionen och produktionen. Där blir du en del av industraliseringsområdet, där du tillsammans med metodutveckling och verktygskonstruktion utvecklar och förbättrar förutsättningarna för produktionen. Genom dialog med många av våra interna funktioner, och din ambition att utveckla våra arbetssätt och digitala hjälpmedel, bidrar du till att lägsta möjliga tillverkningskostnad kan uppnås utan att påverka funktion och kvalitet.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att skapa underlag som beskriver byggsekvens, monteringsmetod och tydliga arbetsinstruktioner, vilket ger operatörerna rätt förutsättningar för att bygga produkterna effektivt och med rätt kvalitet. Du bidrar även till framtagning av nya tekniska lösningar och medverkar vid utveckling av effektiva produktionssystem och monteringslinor baserade på Lean-principer.
Som produktionstekniker hos oss kommer du att arbeta med externa kunder som t.ex. Boeing och Airbus och produkter som lastrumsdörrar och vingstrukturer. Inom sektionen för Produktionsteknik Commercial bedrivs det produktionstekniska arbetet för sammanbyggnad och montering - från kalkylering, produktionsförberedelser och framtagning av produktionsunderlag, till verifiering.
Arbetsgruppen består idag av cirka 10 personer. Inom gruppen är det förväntat att vilja samarbeta och sträva mot gemensamma mål. Vi arbetar med fokus på återkoppling till varandra för att utveckla varandra och produkterna. Tillsammans blir vi lite bättre för varje dag!
Din Profil
Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper. Har du tidigare erfarenhet av produktionsteknik inom flygindustri specifikt, eller inom tillverkningsindustri generellt, är det meriterande. Det är även till fördel om du har erfarenhet av beredning i IFS, Delmia, taktad produktion samt kunskaper i Catia.
Vidare ser vi att du är van vid självständigt arbete och att ta egna initiativ. Då arbetet oftast sker i team är det viktigt att du är tydlig i ditt sätt att kommunicera. Detta blir även viktigt i det arbete du levererar eftersom det bland annat innefattar att skriva tydliga instruktioner samt att instruera och muntligt förklara för personer som har varierande kunskaper kopplat till området.
Tjänsten innebär många kontaktytor, både internt och externt, vilket ställer krav på att du har en god samarbetsförmåga, samt att du är nyfiken och ödmjuk inför andra människor.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39784".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
