Produktionstekniker sökes!
2026-05-04
Är du en hands-on produktionstekniker som vill säkerställa stabila produktionsflöden hos vår kund? Vi har en operativ roll för dig som trivs nära produktionen och vill arbeta praktiskt med problemlösning och stabilisering av befintliga processer. Låter det intressant? Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Perido söker nu en produktionstekniker till vår kund, ett stort företag och välkänt namn inom fordonsindustrin. Denna tjänst är placerad på kundens kontor i Eskilstuna. I rollen kommer du att arbeta nära produktionen och säkerställa att den dagliga driften fungerar som den ska. Fokus ligger på att stötta produktionen i realtid, hantera problem som uppstår och säkerställa stabila produktionsflöden.
Dina ansvarsområden:
Daglig support till produktion och operatörer
Felsökning och problemlösning i produktionslinan
Säkerställa fungerande produktionsflöden
Arbeta med förbättringar i befintliga processer
Fånga upp behov från produktionen och omsätta i åtgärder
Dina egenskaper
Vi söker dig som har en stark samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära produktionen. Du är kommunikativ och tydlig i ditt sätt, samtidigt som du är lösningsorienterad och pragmatisk. Framför allt känner du dig hemma i en operativ roll, nära verksamheten där det händer.
Är det dig vi söker? Varmt välkommen med din ansökan redan idag, notera att vi enbart tar emot ansökningar på engelska för denna roll.Kvalifikationer
Ca 2-5 års erfarenhet från produktionsteknik eller teknisk roll i produktion (tekniker/operatör)
Arbetat hands-on i produktion
Förstår produktionsflöden och processer i praktiken
Är van att stötta operatörer i det dagliga arbetet
Kan sätta dig in i arbetet snabbt och leverera
Teknisk kompetens:
Produktionsflöden & layoutförståelse
Problemlösning i produktion
Förståelse för maskiner/utrustning i produktion
Meriterande:
Erfarenhet av förbättringsarbete (Lean eller liknande)
Erfarenhet från mixad produktion (manuell + automatiserad)Tjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2027-07-09. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35816 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
