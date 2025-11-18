Produktionstekniker mot stål
Produktionstekniker för löpande operativ produktionssupport
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att arbeta med förbättringar och komma med förslag på hur kan effektivisera verksamheten.
Huvuduppgifter:
* Stödja stålmontage löpande genom att säkra att rätt förutsättningar finns inom områden såsom: Layout och arbetsplatsutformning Verktyg, arbetshjälpmedel och utrustning
* Operativt avhjälpa problem och praktiskt genomföra kortsiktiga förbättringsåtgärder
* Input till långsiktiga förbättringsåtgärder och produktionsmetoder
* Effektiviseringar av befintliga processer och metoder
* Vara behjälplig med att ta fram underlag och driva investeringar
* Driva och dokumentera förbättringsarbetetPubliceringsdatum2025-11-18Profil
* Vi söker dig med ett stort tekniskt intresse och praktiskt handlag, gärna med några års erfarenhet inom produktionsteknik eller verkstadsproduktion
* Du har en stark inre motor och vill hitta vägar framåt för att uppnå resultat
* Du tycker om att vara i "hetluften" och är lösningsorienterad där du tar dig an dina uppgifter metodiskt och effektivt
* Du har förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt men jobbar även bra i grupp
* Akademisk förmåga att koppla/implementera genomförda uppdrag och förbättringar i processer och instruktioner
Önskvärt/meriterande
* Erfarenhet av stålkonstruktioner med hög kravbild
* Erfarenhet av produktionstekniskt arbete
* Erfarenhet från produktion inom tillverkningsindustri
* Erfarenhet av att arbeta med fåstycksproduktion
* Erfarenhet från varvsindustrin
* Erfarenhet att verka i projektform
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
