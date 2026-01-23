Produktionstekniker
2026-01-23
W5 Solutions är en ledande leverantör av avancerade system och lösningar för försvar, säkerhet och samhällsskydd. Vi stödjer svenska och internationella myndigheter samt industriella aktörer med teknologier och tjänster som stärker operativ förmåga inom våra tre affärsområden Training, Power, och Integration.
Genom ett starkt fokus på innovation, kvalitet och hållbarhet levererar vi skräddarsydda lösningar som möter högt ställda krav i kritiska miljöer. Vår verksamhet bygger på lång erfarenhet, teknisk expertis och ett starkt engagemang för våra kunders långsiktiga framgång.
Om rollen
Som Produktionstekniker ansvarar du för att säkerställa effektiva och kvalitativa produktionsprocesser, samt att tekniska lösningar stödjer verksamhetens mål. Du fungerar som en brygga mellan produktutveckling och produktion och bidrar till att optimera metoder och processer för hög kvalitet och effektivitet. Huvudansvaret är förädlingskedjan där man ska industrialisera en produkt från att den landar in i produktion tills att den lämnar våra dörrar.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som Produktionstekniker kommer dina huvudsakliga uppgifter att vara:
Ansvarig för förädlingskedjan från att ta vid där beredningsteamet skapat beredningen till produkten skall produceras, kontrolleras, kvalitéts säkras och packas.
Driva förbättringsarbete av produktionsmetoder, rutiner och utrustning för att optimera kvalitet och effektivitet.
Samarbeta med utvecklingsteamet för att utvärdera och förbättra prototyper.
Utbilda produktionsteamet i nya och befintliga produktionsmetoder.
Kontrollera nya produkters beredning för att säkerställa dess precision i ERP-system.
Ansvara för tidsstudier och uppdatering av dessa i ERP-system.
Aktivt arbeta med att förebygga avvikelser och initiera förbättringsåtgärder för att stödja kvalitetsmålen.
Utveckla och underhålla arbetsinstruktioner, tidsunderlag och likare för produkter.
Ge tekniskt kompetensstöd vid inköp och försäljning.
Hos oss får du en bra möjlighet till både professionell och personlig utveckling i en bransch som ligger helt rätt i tiden och där den trygga orderstocken växer kontinuerligt.
Vem vi söker
För att lyckas i rollen har du en ingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk utbildning samt 10-15 års relevant erfarenhet från industriell verksamhet. Du har en gedigen bakgrund inom produktionsteknik, industrialisering och förbättringsarbete, och är van att arbeta i kravställande roller med höga krav på kvalitet, leveransprecision och struktur.
Du har ett uttalat fokus på kvalitet, processer och flöden och har praktisk erfarenhet av att utveckla och stabilisera produktionsprocesser genom hela förädlingskedjan.
Erfarenhet av batteritillverkning, elförsörjning, maskinkonstruktion (batteriladdning, generatorer, ) samt arbete inom eller mot försvarsindustrin är meriterande.
Som person är du drivande, lösningsorienterad och analytisk, med förmåga att både arbeta självständigt och skapa engagemang i team. Du är tydlig i din kommunikation, trygg i att ställa krav och följa upp, och trivs i en projekt- och förändringsintensiv miljö där samarbete är avgörande.
Du har god struktur och ordningssinne, är van vid att dokumentera processer och arbetssätt samt har god systemvana, inklusive ERP-system och produktions dokumentation.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Vad vi erbjuder
När du arbetar hos oss på W5 Solutions får du mer än bara ett jobb - du blir en del av ett sammanhang där din kompetens uppskattas och din utveckling prioriteras. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, moderna tekniska lösningar och tydlig koppling till samhällsnytta.
Hos oss får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, arbeta nära engagerade och kunniga kollegor och bidra till projekt som verkligen gör skillnad. Vi värnar om gemenskap, balans mellan arbete och fritid samt en kultur där idéer uppmuntras och varje medarbetare är en viktig del av helheten.
W5 Solutions är en attraktiv arbetsgivare för dig som söker en professionell miljö där din kompetens tas till vara och där du får möjlighet att bidra till samhällsviktig utveckling. Så ansöker du
