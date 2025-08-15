Produktionstekniker
Välkommen att söka tjänsten som Produktionstekniker hos oss på Teknia i Vimmerby
Rollen som Produktionstekniker är att vara lite som spindeln i nätet inom vår expanderande CNC bearbetning. Vi nyinvesterar kontinuerligt i ny maskinutrustning och tillhörande automation.
Vi jobbar mycket med ny teknik och tillhör toppskiktet i kvalificerad pressgjutning och efterbearbetning. Våra kunder finns främst inom fordonsindustrin och då främst premiummärken.
Du arbetar i nära dialog med tekniker från kvalitetsavdelning för att säkerställa produkternas krav. Du kommer att ha ett nära samarbete med CNC- avdelningen.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
• Du kommer att vara projektansvarig och assistera vid upphandling & installation av ny utrustning.
• Att utföra uppstart av nya detaljer och produktionsutrustning i produktionen.
• Sköta verktygs hanteringen på avdelningen gällande inköp och inventering av verktygslager gällande CNC.
• Att aktivt arbeta med Ständiga Förbättringar av produktion och arbetsmiljö med företagets bästa som ledstjärna.
• Att driften återupptas så fort som är möjligt vid maskinstillestånd och planerade ställ.
• Att skyddsföreskrifter efterföljs och att skyddsutrustning som krävs används.
• Att medverka till att personalen trivs på arbetsplatsen.
• Att vid behov vara behjälplig att framställa/ändra underhålls instruktioner. För befintlig och ny utrustning i samarbete med underhållstekniker.
• Att vid behov stötta med att utföra underhåll och service i enligt med underhållsjournaler och tillse att det blir dokumenterat.
• Att utföra maskinspecifikt underhåll som kräver CNC maskinkompetens. Sådant som inte kan utföras av ordinarie underhållspersonal.
• Att aktivt delta i APQP-processens aktiviteter
Kompetens och utbildningsönskemål
o Erfarenhet av ISO programmering.
o Analytisk förmåga i förbättringsarbete och kvalitetssäkring
o Läsa och tala svenska flytande
o God kunskap i engelska
o God kunskap i MS Office
o Kunskap i maskinunderhåll
o Mycket god teknikförståelse
o Kunskap i robotteknik och vision system.
Meriterande är:
o Kunskaper i FANUC och Siemens 840D.
o Kunna läsa och göra sig förstådd i det tyska språket
o Tidigare erfarenheter av arbete mot fordonsindustri
o CAD/CAM kunskap
o Kännedom om IATF
Vem är du?
Vi tror att du arbetar som Produktionstekniker alternativt i en liknade roll med eget ansvar för skapande av program och val av verktyg.
Du har förståelse för de krav som ställs på en underleverantör till fordonsindustrin gällande kvalité och leveransprecision.
Du har driv och ambition att alltid vilja förbättra befintliga system och rutiner.
Vi ställer stor vikt vid personlighet och social förmåga.
Vilka är vi?
Vår efterbearbetningsavdelning består av mycket tekniskt kunnig personal som är noggranna och lösningsorienterade. Här fokuserar vi på att lösa problemen och att undvika att de uppstår på nytt.
Tillsammans möter vi morgondagens krav!
Lön enligt överenskommelse
Arbetstiden är dagtid 07.00-16.00
Välkommen med din ansökan!
Sök jobbet senast 2025-09-19.
