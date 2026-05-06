Produktionstekniker - montör
2026-05-06
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-05-06
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera teknik, förbättringsarbete och operativt ansvar i en modern produktionsmiljö? Nu finns möjligheten att ta en central roll som Produktionstekniker inom monteringsområdet hos en ledande industriell aktör.
I denna roll blir du en del av områdesledningsgruppen och arbetar med att utveckla och optimera produktionsprocesser med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet. Du driver förbättringsinitiativ, följer upp nyckeltal och implementerar lösningar som stärker både produktionens prestanda och arbetsmiljö. Rollen innebär en kombination av strategiskt och operativt arbete i en dynamisk miljö där du har stor påverkan på den dagliga verksamheten såväl som långsiktig utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som produktionstekniker inom montering arbetar du med att utveckla och förbättra produktionsprocesser genom att säkerställa hög nivå av säkerhet, kvalitet och effektivitet. Du ansvarar för att följa upp och förebygga säkerhetsrelaterade händelser samt säkerställa att arbetsmiljökrav efterlevs. I rollen arbetar du aktivt med att analysera och förbättra utrustningens effektivitet genom OEE samt att minimera både planerade och oplanerade driftstopp. Du följer upp produktionskostnader, identifierar förbättringsområden och implementerar kostnadseffektiva lösningar. Vidare ansvarar du för att utveckla och underhålla arbetsinstruktioner samt arbeta med resurseffektivitet genom att minska spill och optimera användningen av material och resurser. Rollen innebär nära samarbete med flera funktioner där du driver förbättringsarbete och bidrar till en välfungerande och effektiv produktion.
KvalifikationerSkallkrav:
Eftergymnasial utbildning, gärna ingenjörsexamen eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet inom produktion, varav minst 3 år i en teknisk eller ledande roll
Erfarenhet av arbete med Lean-verktyg såsom 5S, VSM, Kaizen, SMED eller Poka Yoke
Goda kunskaper inom OEE och erfarenhet av att arbeta med produktionsuppföljning
Erfarenhet av projektarbete
Grundläggande förståelse för automation i produktionsmiljö
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet från monteringsproduktion
Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp eller motsvarande forum
Erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete i större organisationerAnställningsvillkor
Anställningsform: Heltid Placering: Jönköping, arbete sker på plats Start: 11 maj 2026 Uppdragsperiod: 11 maj 2026 - 31 december 2026
Om du är redo att ta dig an en roll som produktionstekniker och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga ditt CV som tydligt visar att du uppfyller kraven för tjänsten. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Dette er et heltidsjobb. Arbeidsgiver Quattro Bemanning & Rekrytering AB
553 24 JÖNKÖPING
