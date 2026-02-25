Produktionsplanerare IT
Värdesätter du ömsesidigt förtroende och önskar både ett eget ansvar såväl som goda möjligheter till kompetensutveckling? Våra medarbetare är viktiga för oss och du ges god möjlighet att förena det professionella och det privata.
Om enheten förbandet
Du kommer att tillhöra Försvarsmaktens Telekommunikations och Informationssystemsförband (FMTIS), Genomförandeenhet Syd (GE Syd) med placering i Eksjö. GE Syd bedriver verksamhet som säkerställer försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda, dygnet runt - året om. GE Syd består av drygt 170 medarbetare fördelade på 7 avdelningar på 6 orter inom Militärregion Syd. Genomförandeavdelning Eksjö växer och söker nu en produktionsplanerare för att stärka vårt team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som produktionsplanerare är du direkt underställd avdelnings/- sektionschefen. I tjänsten som produktionsplanerare ingår ej personalansvar. Din huvuduppgift som produktionsplanerare är att bereda, planera och leda de uppdrag som IT-personalen utför. Du ansvara för uppföljning och redovisning av utförda åtgärder i ärende och dokumentationssystem. Arbetet innebär bland annat:
• fördela inkomna uppdrag/ärenden samt följa upp planering, genomförande och återrapportering av arbetet för IT-personalen
• ta beslut om och genomföra prioriteringar i den dagliga IT-produktionen
• ansvara för samt leda produktionsmöter
• representera och företräda avdelningen vid olika samverkans- och planeringsmöten
• vara delansvarig för inköp/beställningar, lager- godshantering, kassation samt materielinventering
• samverka med lokala kunder, leverantörer samt central- och regional ledning
• stabsarbete i avdelningens ledningslag
• arbeta i ledningsgruppen för att tillsammans driva avdelningens utveckling framåt
• stödjer praktiskt i allmän it-drift vid behov
• stödjer projektsamordnaren i olika uppdrag
• arbetet utförs både enskilt och tillsammans med andra. Övningsverksamhet och utbildning på annan ort är en naturlig del av tjänsten.
I tjänsten kommer du att få den handledning och kompletterande utbildning som krävs för att du ska få bästa förutsättningar för att kunna genomföra ditt arbete. Arbetet utförs i huvudsak i försvarsmaktens lokaler och anläggningar tillhörande Genomförandeenhet Syd. Tjänsteresor förekommer liksom arbetsuppgifter på annan ort. Beredskap och helgtjänstgöring kan förekomma.
Kvalifikationer
• Gymnasial alt eftergymnasial utbildning med inriktning mot it-/teknik-/produktionsledning eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga
• Erfarenhet av arbetsledning och planering
• Grundläggande förståelse för klient, server och nätverk
• Goda kunskaper i MS Office, framförallt i Outlook, Word, Excel och OneNote
• Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Dina personliga egenskaper
Som person är du social, serviceinriktad och trivs med arbete under eget ansvar. Vi ser att du som person är villig att lära, är noggrann och säkerhetsmedveten. Du gillar att jobba i team och har förmågan att se möjligheter. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och att du passar in i vår arbetsgrupp.
MERITERANDE
• Kunskaper inom ITIL
• Erfarenhet av IT-supportarbete 1st/2nd/3rd line
• Erfarenhet av arbetsledning inom IT-drift
• Genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbildning
• Annan slutförd militär utbildning
• Militära förarbevis
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder dig
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning

Övrig information
Anställningform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten. Befattning: Civil.
Sysselstättninggsgrad: Heltid.
Obekväm arbetstid kan förekomma.
Arbetsort är Eksjö.
Tillträdesdatum: Enlig överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Martin Hertzman eller Magnus Nilsson.
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Rebecca Thörnberg.
Fackliga företrädare
OFR/S - Martin Sparr, Forsvarsforbundet-F44@mil.se
SEKO - Matz Felix, seko-fmtis@mil.se
SACO - Agnetha Landquist, Saco-S-FMTIS@mil.se
OFR/O - Heikki Videll, of-fmtis@mil.se
Samtliga ovan personer nås vi växel 0381-180 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-27. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
