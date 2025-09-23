Produktionsplanerare för extraarbete
2025-09-23
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Nu söker vi en behovsanställd produktionsplanerare för extraarbete till Karlskrona eller Kristianstad!
Är du en ansvarsfull och lösningsorienterad person som söker ett flexibelt extrajobb? Nu har du chansen att vara en del av vår utvecklingsresa som behovsanställd produktionsplanerare.
Om tjänsten: Som behovsanställd produktionsplanerare hos oss arbetar du med den dagliga produktionsplaneringen. Du ser till att rätt information om alla distributionsuppdrag finns tillgänglig i rätt tid för berörda medarbetare. En viktig del av rollen är att upprätthålla god kontakt och bra service gentemot våra kunder och samarbetspartners.
Du ansvarar för att genomföra daglig, veckovis och månatlig kvalitetsuppföljning och föreslå lämpliga åtgärder vid brister. Vissa administrativa uppgifter, som till exempel fakturering och korrigering av fellistor, ingår också i ditt arbete. Du kommer att arbeta i nära samarbete med företagets övriga produktionsplanerare.
Vi erbjuder dig ett självständigt och stimulerande arbete i en organisation som är i ständig utveckling. Verksamheten kännetecknas av ett högt tempo samt krav på beslut och flexibilitet.
Tjänsten innefattar:
- Daglig produktionsplanering
- Löpande kvalitetsuppföljning och analys
- Kontakter med kunder, samarbetspartners och distributörer
- Löpande kontakt med Gota Medias kundcenter
- Kontakt med fastighetsägare gällande koder, nycklar och andra fastighetsrelaterade behov samt att hålla systemet uppdaterat med aktuell information
- Sköta viss kontorsadministration, som fakturering och fellistor
Självklart följer du företagets policys och beslutade arbetsprocesser samtidigt som du bidrar i vårt övergripande förbättringsarbete och det gemensamma arbetet mot företagets mål.Din profil:
För att trivas och prestera i rollen är du en person som är ansvarsfull och noggrann. Du är skicklig på att planera och har en stark drivkraft att se till att verksamheten fungerar optimalt. Som person är du anpassningsbar och kan snabbt ställa om dina prioriteringar vid behov. Du är dessutom en van datoranvändare och bekväm med arbete i digitala miljöer.
- Du är analytisk och har en god förmåga att utföra kvalitetsuppföljning och dra slutsatser för förbättringsarbete
- Du är en god relationsbyggare och har lätt att samarbeta
- Du har en mycket god kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska
- Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Låter detta som ett spännande extrajobb för dig? Matchar du ovanstående profil? Då ser vi fram emot din ansökan! Observera att vi gör ett löpande urval så skicka din ansökan snarast, dock senast 2025-10-10.
Välkommen med din ansökan!
Vi på Point logistik är experter på last-mile-distribution och finns i Borås-Sjuhärad, Växjö-Kronoberg, Kalmar, Karlskrona-Blekinge samt Kristianstad-Östra Skåne. Vårt huvuduppdrag är att dela ut tidningar. I vårt distributionsnät erbjuder vi företag tjänster för leverans av tidskrifter, post och paket. Tillsammans med Early Bird, ett bolag som ägs av Sveriges största mediehus, når vi fram med leveranser hem till människor i hela landet.
Vi vill vara de lokala hjältarna som hjälper e-handlare att överleva och förenklar vardagen för de många människorna. Vi är också den lokala partnern som hjälper andra att lyckas och kan vår omgivning.
Vår vision är att ge människor en bättre start på dagen. Det är också en vision som spinner vidare på vår ägare mediekoncernen Gota Media AB:s ambition om att vara med och skapa ett bättre samhälle. En dag börjar bra när brevlådan fylls med förväntningar, överraskningar, viktiga försändelser i form av tidningar, post och paket. För distributörer kan en dag börja bra när ditt deltidsarbete hos Point skapar möjligheter! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Point Logistik Gota Media AB
(org.nr 556503-3098), https://www.pointlogistik.se/ Jobbnummer
9522265