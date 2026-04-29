Produktionsplanerare
2026-04-29
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där kvalitet, precision och leveranssäkerhet är avgörande? Vi söker nu en erfaren Supply Chain Manager som vill ta ansvar för och vidareutveckla vår försörjningskedja inom mekanisk industri.
Om rollen
Som Supply Chain Manager får du ett helhetsansvar för planering, inköp, produktion och logistik. Du arbetar nära produktion, teknik och kvalitet för att säkerställa effektiva flöden och optimalt resursutnyttjande. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete med fokus på ständiga förbättringar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och implementera supply chain-strategier anpassade till tillverkningsprocesser
Planera materialförsörjning och produktionsflöden
Optimera lagerhållning och minska kapitalbindning
Säkerställa hög leveransprecision och kvalitet
Bygga och utveckla relationer med leverantörer, både lokalt och globalt
Driva förbättringsprojekt inom lean och effektiv produktion
Leda och utveckla team inom inköp, lager och logistik
Vi söker dig som:
Har högskoleutbildning inom logistik, industriell ekonomi, maskinteknik eller liknande
Har flera års erfarenhet av supply chain-arbete inom tillverkande industri
Har god förståelse för produktionsprocesser inom mekanisk industri
Är van vid att arbeta med ERP-system och analysverktyg
Har erfarenhet av lean manufacturing och förbättringsarbete
Är en tydlig ledare med god samarbetsförmåga
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Vi erbjuder:
En central roll i en stabil och teknikdriven verksamhet
Möjlighet att påverka och utveckla effektiva produktions- och logistikflöden
Ett kompetent team och en innovativ arbetsmiljö
Attraktiva anställningsvillkor
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: rade.paunovic@microprecision.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Microprecision AB
(org.nr 556481-9158), https://microprecision.se
Effektvägen 10 (visa karta
)
196 37 KUNGSÄNGEN Jobbnummer
9882763