Produktionsplanerare
2026-04-16
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
Vill du arbeta i en nyckelroll där du styr och optimerar flödet i produktion?
Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker en driven och strukturerad planerare som vill vara med och säkerställa en effektiv produktion av prefabricerade betongelement. Hos oss får du en central roll med stort ansvar och nära samarbete med projektledning, produktion och leverantörer.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
• Planera och säkerställa ett jämnt och effektivt produktionsflöde
• Samordna arbetet med projekt-, produktions- och logistikansvarig
• Ansvara för materialplanering och inköp gällande projektspecifikt material
• Säkerställa att ritningar och produktionsunderlag finns tillgängliga i rätt tid
• Följa upp projekt och bidra till förbättringar i processer och arbetssättKvalifikationer
• Erfarenhet av produktionsplanering inom industri, bygg eller prefab
• God förståelse för produktionsflöden och resursplanering
• Erfarenhet av inköp är meriterande
• God datorvana och vana av att arbeta i affärs- eller planeringssystem
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Som person behöver du vara strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor
• Akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Vi erbjuder
• En nyckelroll i en verksamhet med högt tempo och stark utveckling
• Möjlighet att påverka och delta i förbättringsprocesser
• Ett engagerat team och en praktisk och dynamisk arbetsmiljö
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: tuija.sommer@naijbetong.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsplanerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naijbetong AB
(org.nr 556958-1308)
Boarpsvägen 2 (visa karta
)
333 93 SKEPPSHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-assistent
Tuija Sommer tuija.sommer@naijbetong.se 0702348870 Jobbnummer
