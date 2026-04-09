Produktionsplanerare
2026-04-09
Karlstads Energi
Vill du bidra till ett mer hållbart Värmland?
På Karlstads Energi får du chansen att påverka framtiden på riktigt. Vi arbetar inom elhandel, elnät, stadsnät, fjärrvärme och återvinning - och tillsammans driver vi utvecklingen mot en trygg och hållbar energiförsörjning med omtanke om både människor och miljö.
Våra värdeord ansvar, mod och omtanke genomsyrar allt vi gör. Oavsett om du är ingenjör, tekniker, säljare eller projektledare blir du en viktig del av något större. Som arbetsgivare erbjuder vi goda möjligheter att påverka din vardag och utvecklas i din yrkesroll. Du får bland annat semesterväxling, arbetstidsförkortning, generöst friskvårdsbidrag, tillgång till gym och gemensamma aktiviteter som stärker både hälsa och gemenskap.
Här får du växa, utmanas och göra verklig skillnad - i Värmlands största kommunala bolag.
Välkommen till Karlstads Energi!
Vi befinner oss i en utvecklingsfas av vårt affärsområde Återvinning och söker därmed en Produktionsplanerare som vill vara motorn bakom vår utveckling och som, med analys och trygg samverkan, skapar smarta och hållbara planeringslösningar för framtidens verksamhet.
Som Produktionsplanerare hos oss på Karlstads Energi får du en nyckelroll i att utveckla vår verksamhet och skapa framtidens smarta och hållbara flöden. Du arbetar i gränslandet mellan analys, planering och samverkan - och blir en viktig drivkraft i vår strävan att erbjuda en effektiv, trygg och modern arbetsmiljö.
I rollen bidrar du till att stärka helheten genom att kombinera långsiktigt tänkande med ett nära samarbete med både interna och externa aktörer. Du blir en central länk när vi planerar för framtida behov, möter förändringar i omvärlden och säkerställer att våra system och arbetssätt fortsätter att utvecklas.
Det här är möjligheten för dig som vill påverka på riktigt, arbeta hållbart och vara med och forma en verksamhet i ständig rörelse - där din kompetens gör skillnad för både kollegor, kunder och samhället runt oss.Dina arbetsuppgifter
Som produktionsplanerare har du ett övergripande ansvara för att utveckla och optimera verksamhetens planeringsprocesser och operativa system. Du säkerställer att systemet Fetchplanner och övriga verktyg fungerar som de ska, att registervården är korrekt och att medarbetarna har den utbildning och support som behövs i det dagliga arbetet. Genom att arbeta långsiktigt med rutt- och körtursplanering samtidigt som du utreder och följer upp ärenden i arbetsmiljösystemet, bidrar du till en effektiv, säker och hållbar drift. Du är en viktig länk mellan operativ vardag och strategiskt utvecklingsarbete, där du löpande identifierar förbättringsmöjligheter och driver förändringar som stärker verksamheten.
Rollen innebär också ett nära samarbete med både interna funktioner och externa aktörer såsom kommunen, entreprenörer och fastighetsförvaltningar. Du samverkar kring detaljplaner, ny- och ombyggnationer och andra förändringar som påverkar verksamheten, samtidigt som du hanterar kundbesök, tar fram beslutsunderlag för nya hämtplatser och planerar underhåll och tömningsscheman för förpackningsstationer. Som bolagets representant i olika forum ansvarar du för att verksamhetens behov lyfts fram och att lösningar utformas så att de fungerar både på kort och lång sikt. Genom ditt arbete skapar du strukturer, stabilitet och förutsättningar för att verksamheten ska fortsätta utvecklas i takt med omvärlden. Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och 1-3 års erfarenhet från en roll där planering, administration eller systemarbete varit en naturlig del av vardagen. För att trivas i rollen behöver du vara digitalt trygg, analytisk och van vid att arbeta strukturerat med data, rutiner och uppföljning. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer, både internt och externt, och du är van vid att ta ansvar och driva frågor framåt på ett självständigt sätt. Har du erfarenhet av ruttplanering, registervård, arbetsmiljöarbete eller att utbilda andra i system är det meriterande, men viktigast är att du är nyfiken, utvecklingsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera planering, analys och samverkan - alltid med vår värdegrund mod, ansvar och omtanke som utgångspunkt.
Vi arbetar aktivt för en trygg arbetsmiljö och stark gemenskap.
Som anställd kommer du att vara en del av Karlstads Energis kris- och krigsorganisation. Vid nyanställning genomförs obligatoriskt alkohol- och drogtest, och giltig legitimation behöver uppvisas vid intervjun.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Energi AB
(org.nr 556071-6085)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD
Karlstad
Gruppchef
Peter Jonsson 054-5401926
9844467