Produktionsplanerare
2025-08-29
Vill du vara navet som får produktion, inköp och lager att snurra smidigt i ett bolag som befinner sig i en expansiv tillväxtfas? Är du en analytisk person som gillar att planera, optimera och se till att allt klaffar i rätt tid - med hög kvalitet? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Om rollen
Som Produktionsplanerare blir du en nyckelperson i vår verksamhet. Tillsammans med Fabriks-och produktionschef ser du till att produktionen flyter på effektivt, leveranserna sker i tid och att resurserna används på bästa sätt. Du kommer ansvara för planering och avrop för vår tillverkning och ingå i vårt planeringsteam.
Du arbetar nära både ledning, teamledare, operatörer och andra avdelningar för att koordinera och optimera flödet från prognoser, materialinköp till färdig produkt.
Dina ansvarsområden
• Skapa och uppdatera produktions- och avropsplaner utifrån prognoser från både försäljningsavdelning samt externa kunder.
• Säkerställa materialtillgång i rätt tid genom nära samarbete med inköp, lager och produktion.
• Analysera kapacitet och resurser samt lösa eventuella flaskhalsar.
• Följa upp produktionsresultat och föreslå förbättringsåtgärder.
• Delta aktivt i dagliga styrmöten och veckovisa produktionsmöten.
• Bidra i förbättringsprojekt för ökad effektivitet och kvalitet.
• Vara delaktig i inköpsprocessen och arbeta för att optimera företagets inköpsekonomi.
• Underhålla, förbättra och uppdatera våra affärs- och lagersystem i nära samarbete med avdelningen
Vem är du?
• Har erfarenhet av produktionsplanering, logistik eller avrop.
• Är en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i en dynamisk miljö.
• Har förmåga att analysera data och omvandla den till praktiska förbättringar.
• Kommunicerar tydligt och gillar att samarbeta med många olika funktioner.
• Har mycket stor vana av att ha arbetat i affärssystem och planeringsverktyg sedan tidigare (med fördel Pyramid). Meriterande är om du varit superuser eller liknande i tidigare roll.
Vi erbjuder
• En central och viktig roll i en växande organisation.
• Nära samarbete med engagerade kollegor på alla nivåer.
• Möjligheten att påverka och utveckla både processer och din egen kompetens.
• En arbetsplats med högt fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet.
Kontakt och ansökan
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Sök senast 2025-09-30.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månader provanställning. Tjänsten är på heltid och placeringsort är på vårt huvudkontor och produktionsenhet i Vetlanda.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta HR-chef Kajsa Albinsson, kajsa.albinsson@sisjointressenter.se
, alternativt 0766-777167.
Ansök om tjänsten genom att skicka din ansökan till: jobb@stensakra.se
.
Stensåkra är ett småländskt charkuteri med hjärtat i Vetlanda. Här är vårt namn synonymt med korv sedan 1945 och här tillverkas fortfarande våra produkter. Sedan 2022 ingår vi i Sisjö Intressenter som är en bolagsgrupp med säte i Göteborg. I gruppen ingår de fem dotterbolagen: Örnebords Delikatasser, Skåne Finkost, Räkor och Lax, Vinsta Texas Food Company samt Stensåkra. Sisjö omsätter ca 1,1 mdkr och har ca 220 anställda.
E-post: jobb@stensakra.se Omfattning
