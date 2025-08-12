Produktionspersonal Vetlanda
Uniflex AB / Montörsjobb / Vetlanda Visa alla montörsjobb i Vetlanda
2025-08-12
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Vetlanda
, Sävsjö
, Eksjö
, Nässjö
, Uppvidinge
eller i hela Sverige
Uniflex söker produktionspersonal till tillverkningsindustrin
Är du en driven och nyfiken person som vill arbeta inom tillverkningsindustrin? Har du ett intresse för produktion och vill utvecklas i en dynamisk arbetsmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig! Uniflex söker nu engagerad produktionspersonal för omgående start.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Arbetet är förlagt på 2-skift och innebär en variation av arbetsuppgifter inom tillverkning. Du kommer att arbeta i en industriell miljö där noggrannhet och effektivitet är viktiga faktorer för att upprätthålla en hög kvalitet i produktionen. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Packning - Hantering och paketering av färdiga produkter för distribution.
Avsyning - Kvalitetskontroll för att säkerställa att produkterna uppfyller företagets krav och standarder.
Truckkörning - Transport av material och produkter inom produktionsområdet
CNC-arbete - Styrning och övervakning av CNC-maskiner för att tillverka detaljer med hög precision.
Vi söker dig som är villig att lära dig nya saker och som trivs med att arbeta i grupp. I denna roll är det viktigt att du har en positiv inställning, en god arbetsmoral och är flexibel i ditt arbetssätt.Kvalifikationer
Erfarenhet inom industri eller produktion är meriterande, men inget krav - vi värdesätter rätt inställning och viljan att utvecklas.
Truckkort är en fördel men inget krav.
Noggrannhet och ansvarstagande i arbetsuppgifter.
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
God samarbetsförmåga och en positiv attityd till arbete.
Vi erbjuder:
En utvecklande arbetsplats där du får möjlighet att växa och lära dig nya saker.
Ett trevligt och samarbetsinriktat team där vi stöttar varandra.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och en trygg arbetsmiljö.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!Kontaktuppgifter för detta jobbjacob.coucher-stridh@uniflex.se
/ pontus.blomberg@uniflex.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
Uniflex Höglandet Jobbnummer
9454058