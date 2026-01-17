Produktionspersonal sökes
Produktionspersonal - till etablerad industrikund i jönköpings län
Till en etablerad industrikund söker vi nu flera produktionsmedarbetare för arbete i en modern produktionsmiljö. Rollen är central i verksamheten och präglas av fokus på kvalitet, säkerhet och samarbete, med goda möjligheter till långsiktig utveckling.
Om rollen:
Som produktionsmedarbetare arbetar du i den dagliga produktionen med ansvar för att säkerställa ett effektivt, säkert och kvalitativt produktionsflöde. Arbetet kan omfatta både manuella och maskinella moment och sker i nära samarbete med kollegor, produktionsteknik och arbetsledning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Arbeta i produktionen enligt fastställda rutiner och instruktioner.
• Övervaka och hantera maskiner och utrustning i produktionsprocessen.
• Säkerställa kvalitet genom egenkontroller och rapportering av avvikelser.
• Medverka vid omställningar, förbättringsarbete och effektivisering av produktionen.
• Följa säkerhetsföreskrifter och bidra till en trygg arbetsmiljö.
• Delta i ordning och reda-arbete samt enklare underhåll vid behov.Profil
Ansvar och befogenheter:
• Bidra till att produktionsmål uppnås gällande kvalitet, tempo och leverans.
• Ta ansvar för ditt arbetsmoment och samarbeta för ett stabilt produktionsflöde.
• Uppmärksamma och rapportera avvikelser, fel och förbättringsförslag.
• Arbeta enligt företagets värderingar, rutiner och kvalitetskrav.
• Delta aktivt i förbättrings- och utvecklingsarbete i produktionen.Kravprofil för detta jobb
• Erfarenhet från industri- eller produktionsarbete är meriterande.
• God teknisk förståelse och förmåga att följa instruktioner.
• Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
• God fysik då arbetet kan vara praktiskt och repetitivt.
• Svenska i tal och skrift.
• Truckkort och/eller maskinvana är meriterande (beroende på uppdrag).
Vi söker dig som är:
• Driven och engagerad i ditt arbete
• Flexibel och lösningsorienterad
• Pålitlig med god arbetsmoral
• Intresserad av att utvecklas inom industrinOm företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, grundat i augusti 2021. Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och att våra medarbetare har rätt kompetens - faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen. Vi har kontor i Vetlanda, Nässjö, Jönköping och Värnamo, vilket gör oss nära både kunder och kandidater.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa. Vi tillsätter allt från kollektivanställda till tjänstepersonal, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar för alla typer av behov.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder. Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som konstruktör är en direktrekrytering med omgående start.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
En spännande och varierande roll
Engagerade kollegor och god sammanhållning
Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Ersättning
