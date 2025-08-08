Produktionspersonal Bohusgranit Näsinge
Benders Sverige AB / Stenhuggarjobb / Strömstad Visa alla stenhuggarjobb i Strömstad
2025-08-08
Bohusgranit är ett företag i Benderskoncernen som bryter och producerar naturstensprodukter. I bolaget arbetar ca 75 personer som bryter och förädlar produkter från kantsten, gatsten och murar till unika konstverk.
Nu söker vi en engagerad maskinoperatör/maskinförare/stenförädlare till Bohusgranit Näsinge.
Näsinge är en av produktionsenheterna i Bohusgranit som producerar rustika och moderna naturstensprodukter. Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del av vårt arbete med förädling av granit. Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni både gemensamt och enskilt löser arbetsuppgifterna. Arbetet innebär att du i våra stenbrott lär dig ett hantverk som innefattar sågning och kilning för vidare förädling av exempelvis murar, stolpar och kantsten. I dina arbetsuppgifter ingår in- och utlastning från såg med lastmaskin, läsa ritningar och programmera mått i maskiner, kila och hugga stenprodukter, underhåll för den dagliga driften samt att arbeta med förbättringar i arbetsgruppen i syfte att uppfylla målen för arbetslaget. Arbetet bedrivs både inomhus och utomhus året runt.
Vem söker vi?
Du gillar att jobba både enskilt och tillsammans i ett arbetslag. Med anledning av detta är dina personliga egenskaper viktiga för oss. Vi söker en glad och positiv person som bidrar till gruppens goda stämning och resultat. Du är ordningsam och initiativtagande i ditt arbete, samt noga med säkerhet och tider.
Arbetet kräver ingen specifik yrkesutbildning, men vi ser gärna att du har gymnasiekompetens.
Krav för tjänsten
- Minst B-körkort
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
- Datorvana
- Truck-/hjullastarkort med körvanaAnställningsvillkor
Tjänsten är på heltid med placering i Näsinge. Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag till fredag 07:00-16:00.
Frågor om tjänsten besvaras av Fabrikschef Niklas Bergquist, tel. 010-888 18 51.
Vi tillämpar löpande urval, så varmt välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt lokalt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Benders Sverige AB
(org.nr 556233-3970) Arbetsplats
Bohusgranit, Näsinge Kontakt
Niklas Bergquist, Fabrikschef 010-8881851 Jobbnummer
9450293