Produktionspersonal
Gunnar Dafgård AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Götene Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Götene
2026-01-20
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gunnar Dafgård AB i Götene
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Dafgårds är inne i en tillväxtfas och det görs flera investeringar i nya produktionslinjer för att vi ska kunna fortsätta växa i framtiden. Köket i Källby står aldrig stilla och med företagets framgång kommer också behovet av fler duktiga medarbetare.
På Dafgårds är vi drygt 1400 anställda - och vi söker nu ytterligare medarbetare till vår produktion. Är du 18 år eller äldre och vill ha ett fartfyllt arbete med utvecklingsmöjligheter, ska du söka jobb hos Dafgårds i Källby.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Att arbeta inom vår produktion innebär ett spännande och omväxlande arbete med många olika utmaningar i arbetet. I de olika rollerna ingår att säkerställa den dagliga driften, kvaliteten på produkterna, åtgärda mindre akuta fel samt förebyggande underhåll. Du kommer även vara delaktig att driva och utveckla förbättringsarbete på produktionslinjerna från råvara till färdig produkt.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av likvärdigt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är van att arbeta självständigt och i grupp samt att du kan ta egna initiativ. Du måste ha god kommunikation och social förmåga men även vara flexibel. Som person är du även mycket händig, snabb och noggrann men även lyhörd för att kunna ta till sig instruktioner och direktiv.
Vi söker nu medarbetare till både helgskift och vardagar och du får ange i din ansökan vilka arbetstider/skift du kan jobba.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan genom att klicka på "Ansök här" i denna annons. Ansökningar som kommer in via brev, telefon eller e-mail tas tyvärr inte med i rekryteringsprocessen. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid eventuella frågor kring rekryteringsprocessen sänd gärna ett e-mail till HR-administratör Veronica Svanander, veronica.svanander@dafgard.se
Sista dag att ansöka är 31 januari
Observera att vi genomför alkohol- och drogtester i samband med anställning samt slumpmässigt under anställning för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Om Dafgårds
Gunnar Dafgård AB är ett svenskt familjeägt företag med drygt 1400 anställda och en omsättning på ca 4.5 miljarder SEK. Företaget grundades 1937 i Källby, Västergötland och där finns fortfarande huvudkontor och all produktion. Under tre varumärken; Dafgårds, Billys och Gorbys, säljs frysta och kylda livsmedel till dagligvaruhandeln, restaurang och storkök samt export. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gunnar Dafgård AB
(org.nr 556080-5714)
Sjökvarnsvägen 30 (visa karta
)
531 82 KÄLLBY Jobbnummer
9694244