Produktionspersonal
2025-10-03
Vi söker nu engagerade och drivna medarbetare till våra produktionsavdelningar i Luleå.
Som anställd hos oss kommer du att arbeta med tillverkning och paketering av charkuteriprodukter. Du kommer lära dig mer om hur man producerar livsmedel och om hantverket som ligger bakom varje produkt.
Vi ser gärna att du kan börja ganska omgående och arbetet pågår sedan fram till årsskiftet. Det finns även goda förutsättningar för fortsatt anställning om du känner att det här är ett jobb där du vill fortsätta utvecklas och lära dig mer. Arbetstiderna kan variera beroende på vilken avdelning du jobbar på.
Vår målsättning är att alltid utveckla produkter med hög kvalité med noggranna kontroller genom hela tillverkningsprocessen, du får därför den första veckan jobba tillsammans med en fadder och får också utbildning för att kunna utföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt.
Att arbeta inom livsmedelsproduktion kräver ett personligt engagemang, ansvarstagande och noggrannhet. Du kommer dagligen samarbeta med andra kollegor, både i större och mindre grupper. Det är därför viktigt att du trivs med att arbeta tillsammans med andra.
Arbetet kan vara fysiskt krävande, därför krävs en god fysik för att klara av tyngre moment i arbetet. Inom alla arbetsområden tillämpar vi arbetsrotation mellan positioner och arbetsuppgifter. Du bör därför ha en positiv inställning till att lära dig nya arbetsuppgifter och utvecklas. Skiftgång dagtid kan vara aktuellt.
Vill du vara med och bidra till den lokala matproduktionen är du välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 26 oktober. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av livsmedelsproduktion
Hygienkunskap
Om arbetsgivaren - Nyhléns Hugosons AB
Vår vision är att vara det naturliga valet vid alla norrländska måltidstillfällen. Det blir vi genom att vara det ledande norrländska matföretaget med fokus på våra kunder, vårt mathantverk och våra norrländska bönder och odlare. Respekten för miljö, hälsa och djuromsorg är central för verksamheten, liksom våra värdeord: affärsmässig, delaktig och stolt. Hantverket ligger alltid till grund för vår produktion, med erfarenhet och ett personligt engagemang i varje del av tillverkningen. Vi använder inga onödiga tillsatser i vår mat och garanterar hög kvalitet på våra produkter. Våra anläggningar finns i Luleå (charkproduktion), Skellefteå (paketering av kött, kallskänk mm) Boden (kyld färdigmat och Ullånger (slakteri), Änge Chark AB (charkproduktion), Jokkmokkskorv AB (charkproduktion) och Haparanda Potatis AB (paketering av potatis och tillverkning av potatisgratänger). Nyhléns Hugosons-koncernen har idag ca 280 medarbetare och omsätter ca 795 miljoner kronor. Läs mer om oss på www.nyhlenshugosons.se, www.angechark.se, www.jokkmokkskorv.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
