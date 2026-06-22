Produktionsoperatör
Akzo Nobel Decorative Coatings AB / Processoperatörsjobb / Malmö Visa alla processoperatörsjobb i Malmö
2026-06-22
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Akzo Nobel Decorative Coatings AB, är ett ledande färgföretag med stort fokus på innovation och hållbarhet, som utvecklar, tillverkar, distribuerar och säljer färg, lack, spackel och träskyddsprodukter till yrkesmålare och konsumenter. Vi är verksamma i samtliga nordiska länder och vårt nordiska huvudkontor ligger utanför Malmö. I vår portfölj finns de välkända varumärkena Nordsjö, Sadolin, Cuprinol, Pinotex, Polyfilla och Hammerite som alla bidrar till att göra hem och offentliga platser vackrare med färg och kulörer.
Är du praktiskt lagd, har en hög ansvarskänsla och intresserad av ett jobb inom industrin? Just nu söker vi tre stycken produktionsoperatörer till vår fabrik i Malmö!
Vad kan AkzoNobel erbjuda dig?
Hos oss på AkzoNobel möts du av en varm och välkomnande atmosfär, där vi tillsammans arbetar med fokus på innovation och hållbarhet, för att nå målet att vara världsledande inom färgindustrin. Mångfald berikar våra arbetsplatser och vi arbetar aktivt tillsammans med våra medarbetare för att de ska trivas och utvecklas. Vi arbetar strategiskt för att bli en bättre arbetsgivare. Detta resulterar bland annat i att vi är utnämnda till ett av Sveriges Karriärföretag 2026. Vi erbjuder dig en internationell arbetsmiljö där du får ta dig an givande och utmanande arbetsuppgifter som vidgar dina vyer och utvecklar dig i din roll. Du kommer att arbeta med kompetenta och likasinnade kollegor som delar din inställning och entusiasm. Välkommen till oss!
Vad kommer du att arbeta med?
I rollen som Produktionsoperatör kommer du huvudsakligen arbeta med tillverkning av färg och tappning i emballage i vår fabrik för färgtillverkning. Truckkörning sker för transport av både råvaror, emballage och färdig produkt.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
Blandning (satsning) av råvaror för att tillverka färg
Övervakning av maskiner under tillverkning och att åtgärda problem som kan uppstå
Tappning av produkter i emballage
Truckkörning
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med en arbetstid om 7,6 timmar per dag. Vi söker just nu tre produktionsoperatörer, där arbetstiderna kan omfatta både dag- och kvällspass. Du kommer att rapportera till Hanni Ahmed, Department Manager på MF2.
Vem är du?
Som Produktionsoperatör ställs det krav på teknisk kompetens och intresse, hög ansvarskänsla samt god samarbetsförmåga. Du gillar att arbeta praktiskt där du får arbeta med kroppen i arbetet. Du är en stabil och trygg person som aktivt strävar efter att förbättra arbetsprocesser och stärka lagets kompetens. Du är en ödmjuk lagspelare som vill bidra till ett öppet och positivt arbetsklimat. Du gillar att finna lösningar på problem, dela med dig av din kunskap till andra samt kan hantera att arbeta i en miljö med höga säkerhets- och leveranskrav.
Vi ser gärna att du har en avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg. För tjänsten krävs det att du talar svenska flytande. Meriterande men inte ett krav är truckkort och tidigare erfarenhet från tillverkningsindustrin.
Din ansökan
På AkzoNobel är vi mycket engagerade i att säkerställa en inkluderande och respektfull arbetsplats där alla våra anställda kan vara sitt bästa jag. Vi strävar efter att omfamna mångfald, tolerans och respekt. Vår rekryteringsprocess spelar en stor roll i denna resa eftersom den lägger grunden för en mångsidig arbetsmiljö. I vår organisation behandlas alla kvalificerade sökande ur ett jämlikt och jämställt perspektiv – utan hänsyn till etniskt ursprung, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.
Tveka inte, ta steget och lämna in din ansökan redan idag för din chans att få jobba tillsammans med oss! Vi går igenom ansökningarna löpande och tar tyvärr inte emot ansökningar via email.
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Hanni Ahmed, Department Manager, +46 708350909.
För mer information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Isabella Segovia Lundh, Junior Talent Acquisition Partner, isabella.segovialundh@akzonobel.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akzo Nobel Decorative Coatings AB
(org.nr 556142-8011), https://www.akzonobel.com/en
Staffanstorpsvägen 50 (visa karta
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232 61 ARLÖV Jobbnummer
9973253