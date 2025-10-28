Produktionsmedarbetare till DOT
2025-10-28
Publiceringsdatum2025-10-28
Om tjänsten
DOT är Nordens ledande fullserviceleverantör av ytbehandling. I fabriken i Säffle arbetar man med varmförzinkning av gods och detaljer till allt ifrån lantbruksmaskiner och vindkraftverk till olika typer av beslag. Som produktionsmedarbetare på DOT kommer du att arbeta med upphängning av gods, efterbehandling av färdiga produkter, kvalitetskontroller samt att packa och göra produkterna klara för leverans. Du kommer bli en del av ett sammansvetsat arbetslag på ett familjärt företag där personalomsättningen är låg och erfarenheten hög.
I din roll som produktionsmedarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Förbehandling och förflyttning av gods
• Kvalitetskontroller
• Dokumentering
Tjänsten som produktionsmedarbetare är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till anställning hos DOT på sikt. Arbetstiderna är 2-skift. Tjänsten har start omgående. Urval kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan!
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av industri- eller verkstadsarbete. Du har viljan och förmågan att utföra ett stundtals fysiskt krävande arbete. Samarbetsförmåga med övriga i gruppen är viktigt samt att vara noggrann, ansvarsfull och kvalitetsmedveten i alla led.
Du har bra kunskap i svenska för att förstå arbets- och säkerhetsinstruktioner. God datavana krävs då mycket dokumentation i datasystem förekommer. Truck och traverskort är ett krav.
Viktigt för tjänsten är:
• Relevant erfarenhet
• Goda kunskaper i svenska
• Datavana
• Truck- och traverskort
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Adecco
Genom oss på Adecco får du möjlighet att komma in på attraktiva företag i ditt närområde. Du får använda din kunskap och kompetens där du hela tiden har möjlighet att utvecklas samtidigt som du bygger upp ditt personliga nätverk och snabbt stärker ditt CV. När du arbetar hos oss har du fast lön, reglerad semester, friskvårdsbidrag och all annan trygghet som en anställning ger.
Om ansökan
Tjänsten har start enligt överenskommelse. Rekryteringsarbetet sker löpande. Vänligen bifoga CV och personligt brev och sök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök".
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Sara Holm-Glad, 073 684 7697, sara.holm-glad@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
