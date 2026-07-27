Pizzabagare/lunch kock
Borgafjälls Skicenter AB / Kockjobb / Dorotea Visa alla kockjobb i Dorotea
2026-07-27
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eller i hela Sverige
🍕 Vill du jobba i fjällen i vinter? ❄️
Nu söker vi en pizzabagare/lunchkock till vårt härliga team på Borgafjälls Skicenter inför vintersäsongen 2026/2027!
Älskar du att laga mat, trivs i ett högt tempo och vill spendera vintern i en av Sveriges vackraste fjällmiljöer? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker dig som:
🍕 Har erfarenhet av pizza och matlagning.
👨🍳 Är ansvarstagande, serviceinriktad och gillar att samarbeta.
⚡ Trivs när det är full fart och många glada gäster.
Vi erbjuder:
❄️ En fantastisk arbetsplats mitt i fjällen.
🤝 Ett härligt team med god gemenskap.
🏔️ Möjlighet till boende vid behov.
🎿 En vinter fylld av skidåkning, natur och nya upplevelser.
📅 Säsong: Vintern 2026/2027 (start enligt överenskommelse)
Är du intresserad – eller känner du någon som skulle passa perfekt?
📩 sara@borgaskicenter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: sara@borgaskicenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgafjälls Skicenter AB
(org.nr 556902-2485)
Liftsvängen 6 (visa karta
)
917 04 BORGAFJÄLL Jobbnummer
10013456