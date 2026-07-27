Leveransförare sökes Linköping
Kraft Guld AB / Fordonsförarjobb / Mjölby Visa alla fordonsförarjobb i Mjölby
2026-07-27
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Delivery driver wanted – Linköping
We are looking for a responsible and committed delivery driver for home deliveries in Linköping.
Duties
Carry out home deliveries to customers in a safe and professional manner.
Ensure that deliveries are made on time and with a high level of service.
Represent the company in a positive and customer-friendly way.
Qualifications
Valid Swedish B driver's license.
Knowledge of Swedish or English.
Quick learner, efficient and responsible.
Good sense of service and ability to work independently.
Working hours
Evening sessions: 16:00–23:00
Type of employment
Part-time
Place of work
Linköping
Welcome with your application! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
E-post: info@kraftguld.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kraft Guld AB
(org.nr 559528-7250), http://www.kraftguld.se
Linkoping (visa karta
)
595 58 MANTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Instabox Jobbnummer
10013454