Skjutstativförare - kommande uppdrag på deltid eller heltid
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2026-07-27
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Är du en erfaren och noggrann skjutstativförare som letar efter en ny utmaning? Vi söker nu dig som vill arbeta hos vår kund i Rosersberg under kommande högsäsong, på heltid eller deltid.
I rollen kommer du främst att arbeta med plock, lastning och förflyttning av gods på höjd, med hjälp av skjutstativtruck. Du kommer även att använda dator som ett arbetsverktyg för att hantera information, följa upp avvikelser och bidra till att lagret fungerar effektivt.
Vi söker dig som:
Är en lagspelare som trivs med att samarbeta med andra.
Är lösningsorienterad och gillar att lösa problem i det dagliga arbetet.
Pratar och läser svenska eller engelska.
Har minst 3 månaders erfarenhet av att köra skjutstativtruck.
Vill arbeta heltid eller deltid.
Har god fysik och ett starkt säkerhetstänk.Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Truckkort med behörighet B3
För deltidsarbete ser vi gärna att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier, annat arbete eller egen verksamhet.
Meriterande:
Bor i närheten av Rosersberg.
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete.
B-körkort och tillgång till bil.
Har varit inskriven hos Arbetsförmedlingen i minst 6 månader.
Hos oss på PEOPL sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8130758-2118623". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People Bemanning AB
(org.nr 559239-4752), https://work.peopl.se
Kromgatan 7 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
Peopl Bemanning Jobbnummer
10013452