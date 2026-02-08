Produktionsmedarbetare Halmstad
2026-02-08
Nu finns chansen för dig att bli del av ett härligt team där noggrannhet och kvalitet står i fokus. Är du en person som gillar att arbeta med händerna och kroppen, är ödmjuk och nyfiken? Då kan det här vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2026-02-08Arbetsuppgifter
Arbetet består till stor del att vara en del av arbetet med att blanda fogmassa. Man behöver att god fysik och tycka om att röra sig i arbetet då det innebär en del tunga lyft. Det finns såklart hjälpmedel till hands för att se till att det blir lättare att lyfta rätt men det är ändå viktigt att du trivs med ett fysiskt krävande arbete.Profil
Som medarbetare kommer du bli en viktig del i en liten och familjär grupp. Det är viktigt att du är flexibel, noggrann, nyfiken och ödmjuk för att passa in i gänget. Att passa tider och ha hög arbetsmoral är en självklarhet för dig.
Krav för tjänsten:
God fysisk form
Truckkort AB
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från industri
Omfattning m.m.
Arbetsort: Halmstad (norra)
Tillträde: Omgående
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Arbetstider: Vardagar, 07:00-16:00
Lön: I enlighet med kollektivavtal
Denna tjänst kommer börja som en uthyrning där du blir anställd av JL TalentHub men arbetar hos vårt kundföretag. Det finns goda möjligheter att efter detta få anställning direkt hos vår kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7187029-1829318". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JL TalentHub AB
(org.nr 559530-3115), https://www.jltalenthub.se
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JL Talenthub Jobbnummer
9729697