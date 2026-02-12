Produktionsmedarbetare
Konsultia AB / Processoperatörsjobb / Kungsbacka Visa alla processoperatörsjobb i Kungsbacka
2026-02-12
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Kungsbacka
, Göteborg
, Härryda
, Varberg
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi söker nu en produktionsmedarbetare till vår kund i Fjärås. Här blir du en del av en verksamhet som arbetar med tillverkning och produktion i en modern och välorganiserad miljö. Arbetet är praktiskt, varierande och passar dig som trivs med att arbeta med händerna och vara en viktig del av det dagliga flödet i produktionen.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att övervaka maskiner i produktionen och se till att de levererar rätt kvalitet och mängd enligt uppsatta mål. I rollen ingår även att göra kvalitetskontroller, blanda recept enligt instruktioner, fylla på material i produktionen samt packa färdiga produkter. Arbetet är varierande och kräver att du är uppmärksam och strukturerad.Profil
Du har erfarenhet från produktion eller tillverkningsindustrin och som trivs med att arbeta praktiskt. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och gillar att hålla ett bra tempo. Som person är du driven, engagerad och tar eget ansvar för ditt arbete. Du är inte rädd för att hugga i där det behövs och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av produktionsarbete
• Har truckkort A+B
• Körkort B och tillgång till bil
• Svenska i tal och skrift
Övrig information
För frågor vänligen kontakta Emil.emanuelsson@konsultia.seOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Emil Emanuelsson emil.emanuelsson@konsultia.se Jobbnummer
9738959