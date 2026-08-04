Produktionsmedarbetare
SkyltDirect AB / Musikinstrumentmakarjobb / Norrtälje Visa alla musikinstrumentmakarjobb i Norrtälje
2026-08-04
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Vi söker vår nästa stjärna till produktionen!
Gillar du att jobba praktiskt, lära dig nya saker och se resultatet av ditt arbete varje dag? Då kanske du är den vi söker.
Vi växer och letar nu efter en ny kollega till vårt produktionsteam. Hos oss får du vara med i hela processen – från material och maskiner till färdig skylt som skickas till kund.
Vi producerar skyltar till företag över hela landet och levererar alla beställningar inom 24 timmar. Det ställer höga krav på kvalitet, effektivitet och samarbete – och det är precis det som gör jobbet så roligt.
Vi tror att du:
Har en positiv inställning och gillar att ta i när det behövs
Har öga för detaljer och tycker om när saker blir riktigt bra
Trivs med att jobba i ett högt tempo
Vad kommer du att göra?
Arbeta med hela produktionsflödet
Hantera och övervaka våra maskiner
Tvätta och packa skyltarna
Lära dig detaljerna som gör skillnad i skyltvärlden
Vem är du?
Du behöver inte kunna allt från dag ett. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning.
Vi söker dig som är positiv och är arbetssam. Du gillar när det händer saker och känner stolthet i att leverera produkter med hög kvalitet – även när tempot är högt.
Hos oss blir du en del av ett team där alla hjälps åt för att hålla vårt löfte till kunderna: hög kvalitet, snabb produktion och leverans inom 24 timmar.
Är du vår nästa stjärna?
Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: linnea.ahlqvist@skytech.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktion". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SkyltDirect AB
(org.nr 559038-0704), http://www.skyltdirect.se
Braxenvägen 4 (visa karta
)
761 41 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022167