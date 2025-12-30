Produktionsledare till Precomp Solutions AB
2025-12-30
Då kan rollen som produktionsledare hos Precomp Solutions vara rätt nästa steg för dig.
Din framtida arbetsgivare
Precomp Solutions AB är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter till fordons- och verkstadsindustrin. Vår kärnkompetens är finklippning, vi erbjuder även konventionell stansning, pressning samt montering. Vi finns i Ulricehamn, där huvudkontoret ligger och specialistkunskapen är samlad. Genom vår unika kompetens är vi ofta med tidigt i kundens produktutvecklingsprojekt för att få komponenten designad för finklippning då detta ofta är den överlägset mest kostnadseffektiva tillverkningsmetoden då höga precisionskrav gäller för komponenten. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market. Läs mer om oss på vår hemsida, www.precomp.se
Vad erbjuder rollen?
Som produktionsledare hos Precomp Solutions har du en varierad vardag där du kombinerar operativt arbete i produktionen med ett utökat ansvar för att planera, följa upp och samordna det dagliga arbetet. Du är nära både produktionen och teamet och säkerställer att flöden fungerar och att dagens plan håller.
I rollen ingår även ett visst personalansvar samt ett delegerat arbetsmiljöansvar där du bidrar till en trygg, strukturerad och välfungerande arbetsmiljö.
Dina ansvarsområden som produktionsledare innefattar bland annat att:
• Ha ett övergripande leveransansvar inom gruppen
• Tillsammans med produktionschef arbeta med resursplanering och budget
• Ansvara för daglig styrning och rapportering utifrån uppsatta mål
• Arbeta med att utveckla produktivitet och effektivitet i produktionen
• Driva och följa upp förbättringsarbete
• Utveckla och stötta medarbetare, exempelvis inom standarder och teknisk kompetens
Detta är en roll för dig som trivs med att arbeta operativt i produktionen, men som också vill ta ett större ansvar för helheten och bidra till utveckling av både arbetssätt och människor.
Vem är du?
Vi ser bland annat att du har erfarenhet av praktiskt arbete inom tillverkande industri och är van vid att arbeta enligt 5S och Lean. Du har en god teknisk förståelse och ett tränat öga för att se förbättringsmöjligheter i produktionen. Har du tidigare haft någon form av ledande roll och kunskap om arbetsmiljöregler ser vi det som högt meriterande. En teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet är ett plus. Du kommunicerar obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska.
Som person har du ett naturligt driv och en vilja att ta ansvar. Du trivs i en ledande roll där du får engagera och inkludera andra, och du är duktig på att skapa struktur och få vardagen i produktionen att fungera på ett bra sätt. Du är en lagspelare som leder med värderingar och har förmågan att få människor med dig i förändring och förbättringsarbete.
Är detta din perfekta match?
Hos Precomp Solutions blir du en del av en dynamisk arbetsmiljö med korta beslutsvägar, där du får både förtroende och möjlighet att påverka. Här erbjuds du trygga förmåner som tjänstepension och friskvårdsbidrag, men framför allt chansen att vara med på en tydlig utvecklingsresa. Företaget befinner sig i ett skifte där fokus ligger på att modernisera arbetssätt, utveckla tekniken och ständigt bli bättre - utan att slå sig till ro.
I rollen får du arbeta nära företagets mest nischade verksamhet och kärnkompetens, där ditt bidrag spelar en viktig roll för helheten. Du får möjlighet att fördjupa dina tekniska kunskaper, vara delaktig i förbättringsarbete som gör verklig skillnad och samtidigt utvecklas i ditt ledarskap tillsammans med engagerade kollegor som vill framåt.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 20 januari 2026. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Kajsa Larsson på kajsa.larsson@effektiv.se
eller Frida Olander på frida.olander@effektiv.se
eller Jens Lindroth på jens@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
produktionsledare, teamledare, tillverkande industri
