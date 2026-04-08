Produktionsledare till natten
EuroMaint Rail AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-04-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EuroMaint Rail AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Kalmar
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och leda underhållet av Sveriges mest ikoniska snabbtåg?
Nu söker vi en produktionsledare med huvudsakligt nattarbete till vår anläggning i Malmö, där vi arbetar med avancerat underhåll och modernisering av SJ:s X2000-tåg.
Det här är en möjlighet för dig som vill ta en ledande roll i en högteknologisk verksamhet där säkerhet, kvalitet och hållbarhet står i centrum - och där ditt ledarskap gör verklig skillnad varje arbetspass.
Din roll hos oss
Som produktionsledare har du det operativa ansvaret för produktionen under nattpassen. Du leder tekniker i det dagliga arbetet och ansvarar för planering, fördelning och uppföljning av produktionen med fokus på kvalitet, leveransprecision och en trygg arbetsmiljö.
Arbete dagtid kan förekomma vid behov, exempelvis för planering, uppföljning, möten eller verksamhetsutveckling. Du är en nyckelperson i samarbetet med andra funktioner och bidrar aktivt till att utveckla både teamet och våra arbetssätt.
Genom ett närvarande och tydligt ledarskap skapar du engagemang, driver förbättringsarbete och säkerställer att verksamheten når sina mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Operativt ledarskap - leda, coacha, planera och följa upp teamets arbete
Säkerställa att produktionen uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav
Ansvar för nyckeltal, resultat och budgetuppföljning
Driva förbättringsarbete och effektivare processer
Skapa en trygg, positiv och inkluderande arbetsmiljö
Vem vi söker
Du är en trygg och erfaren ledare som trivs nära verksamheten och är bekväm med att fatta beslut i en operativ miljö. Med struktur, tydlighet och lösningsfokus får du ditt team att prestera och utvecklas - även när tempot är högt.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning, gärna med teknisk inriktning
Minst 3-4 års erfarenhet av produktionsledning
Erfarenhet av budget- och resultatansvar
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Kunskap inom Lean och produktionsplanering
Meriterande: erfarenhet från järnvägsbranschen eller annan tekniktung industri.
Vad du får hos oss
Hos Euromaint blir du en del av ett engagerat team med starkt driv. Vi kombinerar avancerad teknik med samhällsnytta och erbjuder en arbetsplats där du som ledare har möjlighet att påverka och utvecklas.
Vi erbjuder bland annat:
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
Kompetensutveckling och interna utbildningar
En viktig och ansvarsfull roll i nattproduktionen
Ett kompetent och sammansvetsat team
Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Tillsvidareanställning med inledande provanställning

Tillträde enligt överenskommelse
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Då vill vi gärna höra från dig.
Skicka in din ansökan senast 30 April. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller, ID-verifiering, referenstagning och tester.
Om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som säkerställer att kundernas fordonsflottor fungerar optimalt. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder och samlar några av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Bolaget omsätter cirka 1 500 MSEK och har omkring 1 000 medarbetare. Euromaint ägs sedan juli 2019 av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/
Carlsgatan Infart 6 (visa karta
)
201 21 MALMÖ Arbetsplats
EuroMaint Rail AB Jobbnummer
9841076