Produktionsledare till Eskilstuna
Pokayoke AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2026-05-27
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Eskilstuna
, Västerås
, Enköping
, Knivsta
, Håbo
eller i hela Sverige
Är du en trygg, operativ ledare med förmåga att skapa struktur, resultat och engagemang? Vill du arbeta nära verksamheten och leda genom andra ledare i en dynamisk logistikmiljö? Nu söker vi en Produktionsledare till en etablerad och växande logistikverksamhet i Sverige.
Om rollen
Som Produktionsledare har du ett operativt helhetsansvar för din del av verksamheten. Du säkerställer en effektiv, säker och standardiserad drift genom daglig styrning, uppföljning av nyckeltal, resursplanering och kontinuerliga förbättringar. Du leder genom teamledare och arbetar nära verksamheten med fokus på leverans, kvalitet och arbetsmiljö. Rollen innebär ett tydligt ansvar för att skapa struktur i vardagen, följa upp prestation och driva förbättringsarbete i linje med verksamhetens mål. Du rapporterar till Site Manager och är en viktig del av den lokala ledningsstrukturen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Ansvara för daglig drift inom exempelvis inleverans, plock och utleverans * Leda och utveckla teamledare samt säkerställa tydlig målstyrning * Arbeta med daglig uppföljning av KPI:er såsom produktivitet, resursanvändning och närvaro * Identifiera avvikelser och driva åtgärder tillsammans med verksamheten * Säkerställa efterlevnad av arbetsinstruktioner och standardiserade arbetssätt * Arbeta aktivt med förbättringsinitiativ och effektivisering * Vara operativ kontaktperson i frågor kopplade till den dagliga driften * Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner efterlevs
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av operativt ledarskap med personalansvar inom lager, logistik eller produktion och som trivs i en roll där struktur, tydlighet och närvaro i verksamheten är centralt. Du är en trygg ledare som har lätt för att skapa engagemang, bygga starka team och driva arbetet framåt även i ett högt tempo.
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av förändringsledning samt av att leda och utveckla medarbetare i en operativ miljö. Du har god förståelse för KPI-styrning och uppföljning samt är van att arbeta målinriktat med planering, prioritering och förbättringsarbete i en händelserik vardag.
Vi erbjuder
Detta är en direktrekrytering till vår kund, vilket innebär att du blir anställd direkt av bolaget. Du erbjuds en ansvarsfull och utvecklande ledarroll i en verksamhet där struktur, samarbete och resultat står i fokus. Här får du möjlighet att påverka både arbetssätt och teamets utveckling samtidigt som du är en viktig del av en organisation med tydliga mål.Publiceringsdatum2026-05-27Så ansöker du
Detta är en direktrekrytering och tjänsten är på heltid med placering i Eskilstuna.
Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Felicia Pettersson på fp@pokayoke.se
eller researcher Amanda Jansson på aj@pokayoke.se
Välkommen med din ansökan!https://www.pokayoke.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7804940-2022025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://jobb.pokayoke.se
Eskilstuna C (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Pokayoke Jobbnummer
9931961