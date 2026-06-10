Produktionsledare provrum ABB Machines
ABB AB / Chefsjobb / Västerås Visa alla chefsjobb i Västerås
2026-06-10
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På ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare – och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Gå med oss och hjälp till att driva det som driver världen.
Denna position rapporterar till:
Manufacturing Unit Manager
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Just nu rekryterar vi till rollen som produktionsledare för Provning av Motorer där du blir en del av Motors & Generators, Machines i Västerås. Enheten, som är en del av affärsområde Motors & Generators utvecklar, tillverkar och säljer synkrona AC maskiner i kraftintervallet 1MW och större, för motor- och generatorapplikationer. Vår produktion innefattar allt från bearbetning, lindning, stansning till slutmontage och prov av alla våra maskiner.
Har du ett starkt och positivt ledarskap och drivs av att förbättra och utveckla? Då kanske det är just du som är vår nya kollega. Som produktionsledare hos oss kommer du att erbjudas ett spännande och omväxlande arbete. Du kommer att få leda ett team av ca 20 skickliga medarbetare och tillsammans kommer ni att arbeta för att ständigt förbättra avdelningens resultat och prestation. Du arbetar tätt tillsammans med stödfunktioner som till exempel planering och produktionsteknik samt, produktionschef och dina produktionsledarkollegor. Även kunddialog och arbete med kundens kavlitetskontroller är en del av din vardag.
Dina ansvarsområden
Chefsansvar för personal och arbetsmiljö samt ansvar för elsäkerheten i arbetet med provning.
Leda arbetet för en bra arbetskultur där vi trivs på jobbet, levererar utmärkta produkter till våra kunder.
Säkerställa att teamet levererar i rätt tid och av rätt kvalitet till nästa steg i processen och uppfyller de produktivitetsmål som finns för avdelningen.
Säkerställer en god ekonomisk styrning och leverans på våra ekonomiska mål och budget.
Du arbetar tätt tillsammans med din grupp och de stödfunktioner som finns för att ständigt utveckla teamet med avseende på hälsa, säkerhet, produktivitet och flexibilitet.
Du ingår i verkstadens ledningsgrupp och du rapporterar till vår produktionschef.
Bidrar till arbetet i produktionsledningsgruppen och som kollega till övriga produktionsledare och stödfunktioner.
Du delar ABB:s grundläggande värderingar kring säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du känner ansvar för dina kollegor och affärsverksamheten.
Du kommer att vara placerad på Motion Finnslätten i Västerås. Detta är en viktig roll för oss, och vi vill att du är på plats – på kontoret, provrummet och produktionen.
Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av elektrisk eller mekanisk provning i en producerande verksamhet och minst ett par års erfarenhet av att arbeta i någon form av ledande befattning. Meriterande är om du har en relevant akademisk utbildning inom t.ex. industriell ekonomi, teknik eller erfarenhet av arbete med elsäkerhet.
Du är trygg i ditt ledarskap och du arbetar aktivt med att engagera och inspirera din omgivning för att tillsammans åstadkomma förändring och goda resultat. Detta gör du genom att vara en tillgänglig och synlig ledare som för en rak, tydlig och öppen dialog.
Du har erfarenhet av LEAN och motiveras av att arbeta med problemlösning och ständiga förbättringar.
Du är administrativt skicklig med en god ekonomisk förståelse, vilket gör att du känner dig bekväm med att göra analyser för framtida utveckling. I den här rollen behöver du ha förmågan att vara strategisk i en operativ miljö.
Du kan kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Mer om oss
ABB Motion erbjuder banbrytande teknik, produkter, lösningar och relaterade tjänster till industriella kunder för att öka energieffektiviteten, förbättra säkerhet och tillförlitlighet samt upprätthålla exakt kontroll över processer. Portföljen omfattar motorer, generatorer och drivsystem för en mängd olika tillämpningar inom alla industrisektorer.
Rekryterande chef, Fredrik Berntsson, +4672 543 10 43, svarar gärna på frågor om tjänsten. Fackliga representanter – Sveriges Ingenjörer: Håkan Sjöberg, +46 703 96 00 02; Ledarna: Mats Wahlund, +46 767 69 80 80; Unionen: Katja Saari, +46 730 77 05 02; IF Metall: Mathias Johansson, +46 722 15 84 12. Alla övriga frågor kan riktas till Talent Partner: Robert Norén, 072-461 92 05.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan i PDF-format. Observera att intervjuprocessen sker löpande, ansök därför redan idag för att säkra din plats i rekryteringsprocessen! Sista ansökningsdag är 24 juni.
Observera att för att vara berättigad till anställning hos ABB Sverige behöver du genomgå våra steg för bakgrundskontroll före anställning. Detta inkluderar referenstagning, drogtest och kan även omfatta en utökad bakgrundskontroll.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
För att bygga en renare och smartare framtid krävs alla sorters människor: de nyfikna, de modiga och de kreativa. Därför välkomnar vi människor med alla bakgrunder och erfarenheter.
Är du redo att göra skillnad?
Ansök idag eller besök https://www.abb.com
för att lära dig mer om hur våra lösningar påverkar hela världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
(org.nr 559193-0903), https://www.abb.com/global/en
Elmotorgatan 2 (visa karta
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721 36 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås, Elmotorgatan 2 Jobbnummer
9956552