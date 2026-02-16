Produktionsledare ICA Reklam
ICA Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Kungälv
2026-02-16
Vill du leda produktion från beställning till leverans i flera kanaler? ICA Reklam söker en erfaren Produktionsledare som driver tryckta och digitala produktioner och säkrar kvalitet, kostnad och tidsplan. Du ingår i ICAs interna inhousebyrå som arbetar som en reklambyrå och levererar kommunikation till flera delar inomICA.
Om jobbet som Produktionsledare
ICA Reklam fungerar som en inhousebyrå och reklambyrå i ett och samma team. Vi är en förlängning av ICAs marknadsavdelning och får merparten av våra uppdrag från ICA Gruppens bolag och butiker, bland annat ICA Banken, ICA Försäkring och ICA Fastigheter samt Sortiment & inköp. Uppdragen varierar i kanal och format.
Du hanterar inkommande uppdrag, förtydligar behov och tar fram brief. Rollen omfattar kostnadsuppskattningar, resursplanering och tidsplaner samt dialog med tryckerier och digitala leverantörer. Arbetet sker nära grafiska formgivare, copy och Art Directors med ansvar för att leveranser följer brief och krav. Korrektur, leveransflöde och deadlines följs upp genom hela produktionen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
5+ års erfarenhet av att leda produktion inom reklam- eller marknadsområdet
kunskap om tryckproduktion och trycktekniska krav
vana att räkna kostnad, planera resurser och styra tidsplaner
erfarenhet av att driva uppdrag med många kontaktytor
eftergymnasial utbildning inom marknadsföring eller grafisk kommunikation eller motsvarande erfarenhet
god svenska och engelska i tal och skrift
Placering
Tjänsten är placerad i Kungälv med huvudsaklig närvaro på kontoret och möjlighet till viss distans. Urval sker löpande.
Vad händer nu?
Frågor om tjänsten besvaras av Vilma Franzon på 072 147 62 55. Intervjuer sker löpande, sista ansökningsdag 2026-03-02.
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Om roller kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
442 40 KUNGÄLV Arbetsplats
Ica Sverige Jobbnummer
9745987