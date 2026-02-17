Produktionsledare
Produktionsledare Eftermontering & Renrum
Nu rekryterar vi till en spännande tjänst på Resinit AB i Västervik. Företaget är specialiserade på precisionsbearbetning av polymera material och komplexa montage. Resinits processer och kunskap har under decennier utvecklats för att tillgodose kundernas högt ställda krav på flexibilitet, kvalitet och leveranssäkerhet.
Nu söker vi en ny produktionsledare till avdelningen Eftermontering och Renrum. Du är en närvarande och tydlig ledare som leder med värme och ödmjukhet, men du har också mod och handlingskraft när det krävs. Du har genuin erfarenhet från framgångsrik arbetsledning förslagsvis inom industri, och du har ett tekniskt intresse. Du är driven, självgående och nyfiken och du är en uppskattad och respekterad "people manager" som kan ta verksamheten in i framtiden.
Primära arbetsuppgifter:
Arbetsledning (Enheterna Eftermontering och Renrum)
Daglig planering
Löpande förbättrings- och kvalitetsarbete
Utvecklingsarbete produktion och kvalitet
Personalutveckling
Ingå i produktionsledargrupp (3 st)
För att lyckas i den här rollen ser vi gärna att du har följande:
Dokumenterad framgångsrik ledarerfarenhet, förslagsvis från industriell miljö
Teknisk förståelse och intresse
Erfarenhet av montering/efterbearbetning är meriterande
Erfarenhet från renrumsverksamet, polymer- och/eller kemiindustri är meriterande
Din personliga profil
Du är en närvarande och tydlig ledare som leder med ödmjukhet, samtidigt som du har mod och handlingskraft när det krävs
Du är en uppskattad och respekterad people manager som kan ta verksamheten in i framtiden
Du behöver inte kunna allt, men det är viktigt att du vågar fråga och ifrågasätta
Du har ordningssinne och är strukturerad
Du är driven, självgående och nyfiken
Du är en teamplayer som bidrar till hela gruppens leverans, kompetensutveckling och kundens nöjdhet
Du har inget problem med att rollen kan innebära säkerhetsprövning
Du är svensk medborgare
Varför Resinit AB?
Resinit AB erbjuder precisionsbearbetade komponenter och sammansatta produkter i polymer- och laminatmaterial. Resinits processer och kunskap har under decennier utvecklats för att tillgodose högt ställda krav på flexibilitet, kvalitet och leveranssäkerhet. Vi är specialiserade på svårbearbetade polymermaterial och komplexa montage.
Resinit följer aktivt utvecklingen av nya material och tillverkningsmetoder, där företaget investerar kontinuerligt i verksamheten och i personalens kompetens. Resinits målsättning är långsiktiga samarbeten tillsammans med kund för att utveckla och bidra till lösningar som är hållbara, konkurrenskraftiga och skapar mervärden.
Resinit AB ingår i börsnoterade XANO Industri AB, affärsenhet Precision Technology.Publiceringsdatum2026-02-17
I denna rekrytering samarbetar Resinit med Quadruped Rekrytering. Hör av dig med frågor eller skicka din ansökan till erik.ronnby@quadruped.se
alt 0703093871. Urval och intervjuer sker löpande.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss!
Form: Fast anställning hos Resinit AB
Placering: On-site, Västervik.
Omfattning: 100%. Så ansöker du
