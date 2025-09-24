Produktionsledare
2025-09-24
Har du en passion för ledarskap och drivs av att skapa struktur, effektivitet och kvalitet i produktionen? Vill du arbeta i en bransch som varje dag gör verklig skillnad?
Vi söker nu en produktionsledare som tar ansvar för både teamet och tillverkningen av våra högkvalitativa läkemedelsprodukter.
Hos oss blir du en del av ett lokalt bolag som är i stark tillväxt och som samtidigt är en arbetsplats där gemenskapen är utmärkande och där kvalitet, ansvar och respekt genomsyrar allt vi gör!
Om Tjänsten
I denna nyckelroll får du kombinera operativt ansvar med strategiskt tänkande - du leder ett dedikerat produktionsteam, säkerställer en stabil och säker tillverkningsprocess och är samtidigt en central aktör i verksamhetens fortsatta utveckling. Som Produktionsledare ansvarar du för den praktiska tillverkningen av geler och krämer på vår site i Malmö och arbetar sida vid sida tillsammans med dina medarbetare i produktionen. Du säkerställer samtidigt att avdelningen levererar enligt plan och uppnår satta mål. Utöver din egen avdelning har du ett nära samarbete med hela produktionsverksamheten och deltar som representant i olika interna projekt. Du har löpande kontaktytor inom avdelningarna för kvalitet, logistik, underhåll och produktionssupport och samarbetar även för att driva förbättringsarbete och strategiska initiativ.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet inom avdelningen
Planera tillverkningen och följa upp leverans efter satt plan
Säkerställa uppfyllda krav på kvalitet, dokumentation och avvikelsehantering
Utbilda, coacha och utveckla medarbetare inom produktion
Säkerställa att tillverkningen följer gällande kvalitetskrav, GMP och säkerhetsföreskrifter
Optimera produktionens effektivitet, flöden och processer
Optimera produktionens effektivitet, flöden och processer

Personalplanering, arbetsmiljöansvar och resultatansvar inom ditt område
Vi lägger en stor vikt på din personlighet, erfarenheter och inställning när vi nu ska hitta en ny kollega. Att du behöver trivas med att arbeta nära produktion är en självklarhet - där behöver du även fungera som en närvarande, lyhörd och operativ ledare. För att lyckas i rollen tror vi att du behöver ha en naturlig förmåga att engagera och inspirera andra med talang för att bygga hållbara och professionella relationer. Du är en strukturerad, trygg och lösningsfokuserad ledare som trivs med att fatta beslut och fungera som en förebild för andra. För att bli framgångsrik behöver du vara en målorienterad person, som är engagerad och driven samt van att utmana dagens arbetssätt för att nå nya resultat tillsammans med dina medarbetare.
Vi ser också att du har
Gymnasial examen (krav) och meriterande med eftergymnasial utbildning inom exempelvis läkemedelstillverkning, kemi, bioteknik, processteknik eller liknande (t.ex. civil-/högskoleingenjör)
Flera års erfarenhet av arbete inom tillverkning eller produktion inom läkemedels-, livsmedels- eller processindustri
Tidigare ledarskapserfarenhet med personalansvar
God förståelse för cGMP och tekniska kunskaper
Erfarenhet av LEAN, förbättringsarbete eller projektledning är starkt meriterande
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Ditt team
Som produktionsledare har du personalansvar över 15 operatörer och rapporterar direkt till vår Produktionschef som fungerar som ett närvarande stöd i den dagliga driften.
Vi erbjuder
På Bioglan erbjuder vi en arbetsplats där gemenskap och stöttning står i centrum. Hos oss får du en meningsfull roll i en framtidsbransch där ditt arbete bidrar till människors hälsa och livskvalitet. Vi värdesätter din utveckling och erbjuder dig inte bara ett jobb, utan också en plattform för att växa och utvecklas i din karriär.
Centralt läge i Malmö hamn med parkering
Förmånspaket inklusive friskvårdsbidrag, förmånscykel, frukost, frukt dagligen
Ledighet röda dagar, kortare arbetsdag dag före röd dag samt ledighet dagarna mellan jul och nyår
Praktiskt
Tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse, anställningen omfattas av kollektivavtal.
Ansökan
Vi hanterar ansökningar löpande då vi avser tillsätta tjänsten snarast möjligt, vänta därför inte med att söka. Observera att vi inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. För mer information om företaget och tjänsten - kontakta Anna Butt (Produktionschef) på 0720-707983 eller Loren Steele (Produktionsledare) på 0702-425575.Om företaget
Bioglan AB utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel, medicintekniska produkter, kosttillskott och kosmetika som varje dag hjälper människor över hela världen. I Malmö tillverkas produkter för topikal användning i form av krämer, salvor och geler. Bioglan AB ingår i den spanska läkemedelskoncernen Reig Jofré Group. Kvalitetssystemet följer GMP (Good Manufacturing Practice) och ISO 13485 samt ISO 14001. På Bioglan värderar vi modiga och nyfikna medarbetare som strävar efter att med hög kvalité både utveckla sig själv och vår organisation. Vi värdesätter en positiv och nyfiken inställning och ett professionellt och kompetensbaserat arbetssätt. Bioglan AB har strax över 150 medarbetare som definieras av en stor mångfald, med hänsyn till ålder, nationalitet och utbildning, vid anläggningen i Malmö. Organisationen är ansluten till IKEM-förbunden. Läs mer om oss på www.bioglan.se
Ansökan sker via https://careers.bioglan.se/
