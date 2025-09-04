Produktionsledare
Industrilås i Nässjö AB / Chefsjobb / Nässjö Visa alla chefsjobb i Nässjö
2025-09-04
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industrilås i Nässjö AB i Nässjö
, Eksjö
, Jönköping
, Tranås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Industrilås grundades 1981 och utvecklar, designar och tillverkar alla typer av låslösningar för industriella applikationer, från enkla klassiska handtag till mekatroniska lösningar, där åtkomsten styrs genom digitala nätverk. Vår primära drivkraft är vår outtömliga nyfikenhet på våra kunder - vi arbetar passionerat för att ta fram lösningar som förbättrar våra kunders affärer! Vi är i dag ca 450 anställda och finns i fler än 40 länder, med fabriker i Europa, Asien och Centralamerika. För mer information om Industrilås, besök vår hemsida www.industrilas.com.
Vill du kombinera teknik, ledarskap och produktionsutveckling i ett företag som satsar stort på framtiden? Industrilås är inne i en expansiv fas med en nybyggd fabrik, investeringar i modern utrustning och ett starkt fokus på att utveckla både verksamhet och medarbetare. Nu söker vi en produktionsledare som vill vara med och driva utvecklingen av vår pressavdelning framåt.
Om rollen
Som produktionsledare hos oss får du ett ansvarsfullt och mångsidigt uppdrag där du leder arbetet i pressavdelningen. Rollen innebär:
Tekniskt ansvar med fokus på stansteknik, verktygsframtagning och smarta produktionsflöden.
Ledarskap med personal- och arbetsmiljöansvar där du inspirerar, coachar och utvecklar teamet.
Utvecklingsarbete genom analys av processer, flöden och metoder samt implementering av förbättringar tillsammans med ditt team.
Du blir en viktig del av vår produktionsledning och rapporterar till produktionschefen. Här får du möjlighet att vara med på en resa där ny teknik, moderna arbetssätt och människor står i centrum.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, teknikintresserad och självgående, med förmågan att kombinera operativt ledarskap med ett långsiktigt utvecklingsfokus. Med din coachande och inkluderande ledarstil skapar du engagemang, trygghet och laganda.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Gedigen kunskap inom pressning och stansning i serieverktyg, gärna i större volymer.
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom tillverkning eller liknande verksamhet.
Produktionsteknisk kompetens och förmåga att identifiera och skapa effektiva flöden.
God förståelse för Lean Production.
Kunskap inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
God kommunikativ förmåga i svenska (engelska och tyska är meriterande).
Vana av Officeprogrammen, särskilt Excel och Word (Monitor är meriterande).
Vi erbjuder
Hos Industrilås får du ett utvecklande och ansvarsfullt arbete i en internationell miljö där vi samarbetar med några av världens starkaste varumärken. Vi är stolta över vår historia och våra produkter - men också över vår kultur som präglas av laganda, engagemang och framtidstro. Här får du möjligheten att växa med oss och påverka vår fortsatta utveckling.
Placeringsort: Nässjö
Omfattning: Heltid
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-09-04Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara en del av vår resa? Välkommen med din ansökan senast 28 september. Urval sker löpande, vänta därför inte med att söka.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vVD/produktionschef Mikael Åkerman, 070-762 38 88, mikael.akerman@industrilas.com
Vi har redan tagit beslut kring annonsering och rekryteringskanaler, vilket innebär att vi inte är intresserade av säljsamtal eller erbjudanden om annonsering, rekryteringstjänster eller bemanning. Vi undanber oss därför vänligen, men bestämt, kontakt från mediesäljare och liknande aktörer.
Skicka in din ansökan via länken redan idag! Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industrilås i Nässjö AB
(org.nr 556139-7372) Jobbnummer
9493116