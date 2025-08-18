Produktionsledare
2025-08-18
Hos oss finns kapaciteten och kapabiliteten att tillverka allt från enklare, småskaliga batcher till mer komplexa möbelfronter i mycket stora volymer.
Vi på Spaljisten vet hur man bemästrar konsten att foliera. Vi tillverkar folierade fronter för möbler i sovrum, kök och vardagsrum av högsta kvalitet. I vår fabrik finns en högautomatiserad produktion med avancerad teknik och noggranna kvalitetsprocesser.
Vi söker en erfaren Produktionsledare!
Vill du ha en spännande och utmanande roll med möjlighet att vara med och påverka företagets framtid? Tag då chansen och sök till oss på Spaljisten.
Vi söker en driven och engagerad produktionsledare som vill leda, inspirera och utveckla vårt team. Du kommer att ansvara för att planera, koordinera och optimera produktionsflödet, samt skapa en positiv och effektiv arbetsmiljö.
Om du är en person som trivs med ansvar, gillar att arbeta i en föränderlig miljö och har ett genuint intresse för att utveckla både människor och processer, då är det här rollen för dig!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Leda och utveckla teamet inom ditt produktionsflöde
- Säkerställa arbetsmiljö, kvalitet och leveranssäkerhet
- Arbeta med daglig uppföljning av produktionens mål och nyckeltal
- Identifiera förbättringsmöjligheter i processer och flöden
- Planera och optimera bemanning och resurser
Vid sidan av din roll som personalansvarig chef arbetar du med att leda och delta i förbättringsarbete och projekt i produktionsflödet.
Du blir en av fyra Produktionsledare och Ni har ett tätt samarbete med Produktionschef, Planerare, Tekniker samt maskingruppsansvariga inom bolaget. Du rapporterar direkt till Produktionschef.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Åseda. Startdatum enligt överenskommelse.
Vem är du?
Viktigt för oss är att du är en erfaren naturlig ledare som har förmågan att leda ett team och få alla att dra åt samma håll. Ditt ledarskap genomsyras av tilltro, entusiasm och tydlighet. För att trivas hos oss har du ordning omkring dig, trivs i en miljö där du förväntas vara en del av lösningen. Du är prestigelös och ser möjligheter i stället för hinder. Du är van att ta ansvar för både resultat och arbetsmiljö, och har en kommunikativ och lösningsfokuserad inställning.
Spaljisten som arbetsgivare
Företagskulturen präglas av våra kärnvärden Engagemang, Respekt och Hållbarhet. Dessa värden genomsyrar allt vi gör och vägledare oss i vårt arbete.
Spaljisten står inför spännande utmaningar med stark framtidstro där vi ser fram emot att ha med dig, din kompetens och ditt engagemang! Vi ger dig anpassad introduktion för uppdraget med tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer?
För ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef, Johan Löfstedt, telefonnummer 0474-547 47.
Sista ansökningsdag är 2025-08-31. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra av dig!
Vår långsiktiga strävan är att Spaljistens anställda ska spegla den mångfald som finns i samhället. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder och ursprung.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
