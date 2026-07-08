Produktionsingenjör Stora Enso Fors
Stora Enso Fors Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Avesta Visa alla maskiningenjörsjobb i Avesta
2026-07-08
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Produktionsingenjör Konvertering Stora Enso Fors
Vill du vara med och forma en naturpositiv framtid och arbeta hos en ledande global leverantör av förnybara lösningar? Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi söker nu en Produktionsingenjör Konvertering som vill bidra till att utveckla verksamheten på Stora Enso Fors.
Forma en naturpositiv framtid med oss
I denna roll kommer du att ha en central position i vårt team och arbeta med systematiskt förbättringsarbete avseende teknik, rutin och arbetssätt tillsammans med kollegor på avdelningen och stödfunktioner. Du kommer följa upp prestandan på våra arkmaskiner och utifrån måluppföljning och uppsatta KPI data ta fram förslag till åtgärder och förbättringar. Du kommer också att arbeta med att ta fram utvecklingsplaner med både lång och kort tidshorisont, med fokus på optimering av flöde, effektivitet, volym och kvalitet.
Hög kvalitet är en ledstjärna på Fors, där din roll är central i arbetet med att utvärdera produkten samt arbeta proaktivt för att vi ska leverera en produkt i världsklass. Du fungerar som en viktig kugge på vår konverteringsavdelning, med många kontaktvägar internt och externt för att utveckla verksamheten.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har en ingenjörsexamen eller annan utbildning/yrkeserfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du har god process- och teknikkunskap och hanterar svenska och engelska obehindrat.
Vidare söker vi dig som har ambitionen att ständigt förbättras. Du strävar efter att vara bäst på det du gör, vågar tänka nytt och tar initiativ. Du delar med dig av din kunskap och inspirerar andra att utvecklas. Du tar stort ansvar och arbetar målmedvetet för att nå gemensamma mål.
Du visar en hög grad av ansvarstagande och samarbetsförmåga och är en person som fattar beslut baserat på fakta och använder data effektivt samt kan anpassa dig snabbt efter föränderliga situationer när de uppstår.
Du är en person som är analytisk, lösningsorienterad och kan kommunicera planer och information på ett tydligt sätt i både tal och skrift.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du:
Yrkesskickliga och trevliga kollegor
Möjlighet att påverka och utvecklas inom företaget
Genom ditt arbete bidrar du till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som tillverkas av fossila material idag, kan tillverkas av träd i framtiden.
Möjlighet att arbete med hållbara lösningar och innovation
Balans mellan arbete och fritid, inklusive flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag, lunchförmån, bonussystem och lokala förmåner. Förutom lagstadgade pensioner och försäkringar har vi även mera alternativ att erbjuda.
Så här söker du tjänsten
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men allra senast söndag den 9 augusti 2026.
Vår rekryteringsprocess kan omfatta olika kontroller inför anställning, såsom bakgrundskontroll, referenstagning, hälsoundersökning samt drogtest. Anställningen avser en tillsvidaretjänst och inleds med en provanställning om 6 månaderPubliceringsdatum2026-07-08Kontakt
Rekryterande chef: Johan Bengtsson, Sektionschef KM2 & Konvertering, johan.f.bengtsson@storaenso.com
, 070-374 04 86
Rekryteringsansvarig: Erika Lundberg, People & Culture Manager, erika.mk.lundberg@storaenso.com
Facklig information kan lämnas av Joakim Sundström, ordf. Unionen, joakim.sundstrom@storaenso.com
, 070-340 49 87Om företaget
Stora Enso Fors är det hållbara bruket med den stora innovationskraften. Här tillverkar vi kartong som blir till förnybara förpackningar. Råvara kommer från skogen och vår tekniskt avancerade produktion är helt fossilfri – något vi är mycket stolta över.
Vi är cirka 480 medarbetare inom en rad olika yrken, såsom operatörer, tekniker, mekaniker, ingenjörer, ledare och laboranter. Många av oss samarbetar med kollegor i andra länder, vilket ger en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö. Vi tror att mångfald gör oss starkare och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter.
Hållbarhet är en självklar del av vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att minska vårt klimatavtryck och bidra till en mer hållbar framtid. Som en del av vårt samhällsengagemang stödjer vi hjälporganisationer och idrottsföreningar – för oss är det viktigt att ge tillbaka till samhället.
Stora Enso är en global koncern med 19 000 medarbetare som leder omställningen mot en mer hållbar framtid. Vårt mål är tydligt: att skapa värde för både människor och planeten genom att ersätta fossilbaserade material med förnybara alternativ. Våra värderingar, Ta ledningen och Gör det rätta, styr oss i arbetet. Vi tar ansvar för våra handlingar och strävar ständigt efter att förbättra oss – i produktionen, i samhället och för framtida generationer.
Stora Enso Fors är beläget i Fors, strax nordost om Avesta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora Enso Fors Aktiebolag
(org.nr 556012-8661)
Kopparforsvägen 3 (visa karta
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774 89 FORS Arbetsplats
Stora Enso Fors AB Jobbnummer
9997001