Produktionsingenjör
TePe Munhygienprodukter AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-01-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TePe Munhygienprodukter AB i Malmö
Nu söker vi en produktionsingenjör med fokus på förbättringsarbete!
Det här kommer du att arbeta med
Vår produktionsmiljö är till stor del egenutvecklad och automatiserad, med finmekaniska maskiner i en ren och välordnad miljö. Som produktionsingenjör är du en viktig del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och arbetar tvärfunktionellt för att utveckla våra processer och arbetssätt.
I rollen ansvarar du för att identifiera förbättringsmöjligheter, analysera nuläge och driva förändringar hela vägen till genomförande och uppföljning. Du rör dig obehindrat mellan övergripande perspektiv och detaljer i vardagen, och fungerar som ett stöd till organisationen i frågor som rör effektivitet, kvalitet, arbetsmiljö och hållbar produktion.
Du utmanar befintliga arbetssätt och driver utvecklingen av vårt Produktionssystem framåt. Rollen innebär nära samarbete med kollegor inom produktion, teknikutveckling och övriga delar av Operations, samtidigt som du har stort utrymme för eget ansvar och påverkan. Du ingår i ett team med produktionschefer och andra produktionsingenjörer och rapporterar till Plant Manager.
Vem vi söker
Vi söker dig som har ett stort engagemang för produktion och förbättringsarbete, och som trivs i en roll med många kontaktytor och stort eget ansvar.
Krav för tjänsten:
Relevant teknisk utbildning, till exempel högskole- eller civilingenjör
2-3 års erfarenhet från en liknande roll inom tillverkningsindustrin
Starkt intresse för produktion och produktionsteknik
Erfarenhet av Lean, World Class Manufacturing eller liknande arbetssätt
Analytisk förmåga och ett strukturerat sätt att lösa problem
Mycket god kommunikativ förmåga och erfarenhet av tvärfunktionellt samarbete
Flytande svenska, både i tal och skrift
Som person är du positiv, prestigelös och jordnära. Du är en lagspelare som gärna tar initiativ, vågar utmana och samtidigt har respekt för andra perspektiv. Du motiveras av att göra verklig skillnad och se förbättringar bli verklighet i produktionen.
Varför du kommer att trivas på TePe
Hos oss får du en bred och utvecklande roll i en verksamhet som växer och satsar långsiktigt. Du arbetar självständigt med stor möjlighet att påverka både innehåll och riktning i ditt arbete, samtidigt som du är en del av ett engagerat team med hög kompetens.
Vi erbjuder:
Arbete med avancerad teknik i en modern produktionsmiljö
En kultur som präglas av samarbete, nyfikenhet och respekt
God arbetsmiljö och attraktiva förmåner, såsom generöst friskvårdsbidrag, fredagsfrukost, kaffe, frukt och personalaktiviteter
På TePe är varje individ viktig. Tillsammans arbetar vi mot en gemensam vision - att förbättra munhälsa och välbefinnande för människor över hela världen. Vi gör det tillsammans.
Så här söker du
Nyfiken? Vi ser fram emot att höra från dig! Att söka är enkelt - ladda bara upp ditt CV och svara på några korta frågor.
Vi har tagit bort det personliga brevet i vår rekryteringsprocess. I stället ställer vi ett par riktade frågor som hjälper oss få den information vi faktiskt behöver för att kunna göra en rättvis och tydlig bedömning.
Urval sker löpande så sök redan idag om du är intresserad, sista ansökningsdag är 20 februari 2026. Vi tar emot alla ansökningar via vårt rekryteringssystem - inte via mejl - eftersom det ger en rättvis process och en smidigare upplevelse för dig som söker.
För att hitta en bra match - både för dig och för oss - använder vi tester från Alva Labs. Det är vetenskapligt baserade verktyg som hjälper oss att förstå din potential bortom CV:t. Det gör urvalet mer rättvist och ökar chansen att vi hittar den som både trivs och lyckas i rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7145810-1817161". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tepe Munhygienprodukter AB
(org.nr 556224-6487), https://karriar.tepe.com
Bronsåldersgatan 5 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Arbetsplats
TePe HQ & TePe Nordic Jobbnummer
9715291