Produktionscontroller / Workforce Management Planner
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du bidra till en effektiv och värdeskapande Sjukvårdsrådgivning i Stockholm? Då kan det vara dig vi söker till den viktiga rollen som Produktionscontroller till enheten Ekonomi, analys och bemanning på Sjukvårdsrådgivning på telefon i Stockholm (tjänsten 1177 på telefon) som från 1 januari 2026 drivs i SLSOs regi.
SLSO har förvärvat MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB som drivit verksamheten i många år, nu ska verksamheten integreras med SLSO både organisations- och verksamhetsmässigt.
På Sjukvårdsrådgivningen Stockholm arbetar cirka 250 kompetenta och dedikerade rådgivningssjuksköterskor som årligen svarar på 1,2 miljoner telefon- och videosamtal där vi bedömer behov av vård, ger råd samt vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Som Produktionscontroller hos oss ansvarar du för att ta fram och förvalta lång- och kortsiktiga prognoser och kapacitetsplaner som säkerställer att vi möter våra mål för tillgänglighet och kvalitet.
Rollen spänner över både lång- och kortsiktig planering: från prognos och kapacitetsplan till schemastruktur och bemanningsplan. Du arbetar nära chefer och andra stödfunktioner och bidrar med beslutsunderlag som gör att vi kan agera proaktivt och datadrivet
Schemat är en viktig del av våra rådgivningssjuksköterskors arbetsmiljö - därför är dialog, framförhållning, tydlighet och kvalitet i planeringen centralt.
Dina ansvarsområden
• Ta fram och utveckla lång- och kortsiktiga samtalsprognoser, kapacitetsplaner och bemannings- och rekryteringsplaner.
• Skapa och förvalta schemastruktur och bemanningsplan på års- månads- vecko-dags- och timnivå.
• Följa upp och rapportera nyckeltal, t.ex. hanteringstid, beläggning och andra operativa mått - och översätta data till konkreta åtgärdsförslag
• Ta fram och jämföra olika planeringsalternativ när volymer eller förutsättningar förändras (t.ex. semesterperioder, utbildningsinsatser och liknande)
• Delta i förbättringsarbeten kopplade till t.ex. kundnöjdhet, arbetsmiljö och kostnadseffektivitet.
• Hålla ihop planeringsdialogen tillsammans med chefer och relevanta funktioner inom produktion, kvalitetsutveckling, ekonomi, HR/rekrytering och utbildning.
• Arbeta aktivt med att förbättra prognoskvalitet och uppföljning över tidProfil
Du är analytisk, noggrann och gillar att skapa struktur i komplexa miljöer. Du tar ägarskap, hittar lösningar även när allt inte är glasklart och har lätt för att omsätta siffror till tydliga rekommendationer. Du är mycket samarbetsorienterad och kan samtidigt stå trygg i dina bedömningar när helheten kräver det.
Du har också förståelse för att schema inte bara är siffror - det är en viktig del av hela verksamheten och arbetsmiljön. Du har intresse för verksamheten och vill bidra till förbättringar, framförhållning och tydlighet i planeringen.Kvalifikationer
• Högskole-/universitetsutbildning, gärna inom ekonomi, logistik eller motsvarande
• Dokumenterad erfarenhet av prognosarbete och kapacitetsplanering för bemanning i verksamhet som bedrivs via telefonkontakt eller annan verksamhet med tydligt planerings- och optimeringsfokus.
• Vana att genomföra mer komplexa analyser och omsätta resultat till konkreta rekommendationer och beslutsunderlag
• Mycket goda kunskaper i Excel Stark samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt (verksamhet, ekonomi, HR/rekrytering m.fl.)
• God systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya verktyg och arbetssätt
Meriterande:
• Erfarenhet av Calabrio eller annat WFM-system
Urval och intervjuer sker löpande.
Tillträde: så snart som möjligt.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7894". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Sjukvårdsrådgivning på telefon Kontakt
Carina Göransson Sevenius, verksamhetschef 070-2375702 Jobbnummer
9650829