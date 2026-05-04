Produktionscontroller till Källbergs Industri
OIO Väst AB / Controllerjobb / Töreboda Visa alla controllerjobb i Töreboda
2026-05-04
, Mariestad
, Gullspång
, Karlsborg
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Töreboda
, Tibro
, Skövde
, Lidköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära produktionen och vara med och skapa verklig förändring? I denna roll får du en nyckelroll i att bygga upp struktur, transparens och styrning i en komplex livsmedelsproduktion. Källbergs befinner sig i början av en utvecklingsresa där rätt person får stort utrymme att lämna avtryck på arbetssätt, analysarbete och beslutsunderlag.
Om tjänstenSom Produktionscontroller hos oss kliver du in i en verksamhet där mycket är på plats, men där uppföljning, analys och styrning behöver ta nästa steg. Man har utvecklat rapporter och verktyg, men behöver nu någon som kan använda dem fullt ut, säkerställa datakvalitet och omsätta siffror till konkreta åtgärder i produktionen.
En stor del av din vardag kretsar kring den dagliga uppföljningen. Du deltar i morgonmöten där utfall ställs mot plan och där avvikelser snabbt behöver förstås och hanteras. När siffrorna visar rött är det du som driver analysen, inte bara i systemen, utan ute i verksamheten tillsammans med produktion.
Produktionen är komplex. Råvaran är levande, flödena är sammanhängande och små avvikelser kan få stora konsekvenser längre fram i processen. Det ställer krav på att du både förstår detaljerna och kan se helheten.
Rollen är ny, vilket innebär att du initialt kommer arbeta mycket operativt med daglig uppföljning, men på sikt vara med och utveckla både arbetssätt, rapportering och styrning.
Du arbetar nära fabrikschef, produktionsledare och ekonomi, och blir en viktig brygga mellan siffror och verklighet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Följa upp dagliga produktionsrapporter och analysera avvikelser mot plan
Säkerställa att data från produktion, ERP och lön är korrekt och uppdaterad
Analysera produktionskostnader, mantimmar, effektivitet och kapacitetsutnyttjande
Följa upp kassation, svinn och yield samt identifiera förbättringsområden
Arbeta med produktionsorder, standardkostnader och variansanalyser
Delta i morgonmöten och bidra med insikter kring produktionens utfall
Ta fram beslutsunderlag och scenarioberäkningar till ledning
Förbättra rapporter och visualiseringar i Power BI
Arbeta veckovis med uppföljning av trender, åtgärder och lärdomar
Vara delaktig i att utveckla nya arbetssätt och styrmodeller för produktionen
Om Källbergs
Källbergs är ett etablerat livsmedelsföretag med 80 års historia och global närvaro, baserat i Töreboda, Västra Götaland. Idag är Källbergs den ledande leverantören av äggpulver på nationell nivå, samt med 70% export finns vi i ytterligare cirka 40 länder. Hela produktionskedjan, från färska ägg till färdig produkt, sker under samma tak. Här ingår knäckning, separering, spraytorkning, pastörisering och torrblandning, vilket gör Källbergs unikt i sin bransch. Antalet anställda på enheten i Töreboda är runt 80 personer, och omsättningen ligger på drygt 600 miljoner.
Som en del av DANÆG Group, med verksamhet i Danmark, Finland och Sverige, har Källbergs både stabil ägarbas och långsiktigt fokus med en tydlig satsning på innovation, tillväxt och hållbarhet. Bolaget är certifierat enligt FSSC 22 000 samt ISO 14001.
Varför är denna roll en unik möjlighet?
Möjlighet att sätta strukturen från grunden - Rollen är ny och du kliver in i ett läge där arbetssätt, rapportering och styrning fortfarande formas. Du får inte bara förvalta, utan bygga upp hur produktionscontrolling faktiskt ska fungera. Du får jobba tillsammans med engagerade medarbetare i ett företag med lång tradition, stark produktkvalitet och internationell räckvidd.
Direkt påverkan på produktion och lönsamhet - Du arbetar dagligen nära fabriken, analyserar avvikelser i realtid och driver åtgärder som påverkar både effektivitet och resultat. Det här är en roll där ditt arbete märks direkt i verksamheten.
Central roll i en större utvecklingsresa - Satsningen på ökad transparens, bättre data och tätare uppföljning är strategiskt viktig, och denna roll blir en nyckelspelare i att sätta en modell som på sikt kan implementeras även i andra delar av organisationen.
Vi söker dig somHar erfarenhet av controlling eller ekonomi i producerande verksamhet
Har förståelse för produktionsflöden och hur kostnader uppstår i verkligheten
Är van att arbeta med Excel samt gärna Power BI
Har erfarenhet av ERP-system, exempelvis Microsoft Dynamics 365 Business Central, SAP, Monitor eller liknande
Gärna har arbetat inom livsmedel eller annan processindustri
Trivs i en roll där du kombinerar analys med verksamhetskontakt
Du är en person som inte nöjer dig med att titta på siffror, du vill förstå vad som ligger bakom dem. Du är nyfiken, ställer följdfrågor och söker upp svaren i verksamheten. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ och trygg i att ta dialoger med produktion, även när det handlar om att utmana etablerade arbetssätt.
Du bygger förtroende genom att vara närvarande, lyhörd och lösningsorienterad. Samtidigt har du modet att ifrågasätta och driva förbättringar. Du trivs i en miljö där allt inte är färdigdefinierat, utan där du får vara med och forma både rollen och hur arbetet ska bedrivas framåt.
Vi tror också att du har tålamod och ett långsiktigt perspektiv, där du förstår att förändring tar tid, men drivs av att successivt förbättra och utveckla verksamheten.
Om anställningenDetta är en rekrytering där du blir anställd av Källbergs Industri AB i Töreboda.
Anställningsvillkor, lön och övriga förmåner förhandlas direkt mellan dig och Källbergs i samband med rekryteringsprocessens slutskede. Detta säkerställer ett transparent upplägg och möjlighet att utforma en överenskommelse som speglar både din kompetens och företagets behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skövdevägen 25 (visa karta
)
545 31 TÖREBORDA Arbetsplats
Källbergs Industri Jobbnummer
9890340