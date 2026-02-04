Produktionschef till Transporten
2026-02-04
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Som produktionschef hos oss ansvarar du för att samordna och utveckla våra transporter och säkerställa att verksamheten fungerar på ett smart, tryggt och hållbart sätt.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som produktionschef för Transporten i Kiruna får du en central roll i att leda och utveckla både verksamheten och teamet. Vi ansvarar för en bred transportverksamhet inom person och gods, både ovan och under jord. Det omfattar bland annat busskörning, intern taxikörning, budtransporter och provhantering.
Vi tillhör Norra Driftstöd, som ansvarar för infrastrukturen och servicen inom LKAB:s industriområde. Här ingår transporter, fastigheter, avfall, bevakning och trafik, markanvändningsplan, omklädnadshus, post och reception. Vi är på väg in i en period med nya möjligheter och utveckling, där vårt fokus är att leverera bra service till våra medarbetare och kunder.
Dina ansvarsområden:
- Leda, samordna och utveckla transportverksamheten.
- Se helheten i transportflöden och förstå värdet i varje uppdrag.
- Optimera planeringen av transporter och säkerställa att bussar och småbilar används effektivt.
- Identifiera och driva förbättringar i hur vi planerar och genomför våra uppdrag.
- Säkerställa att resurser används smart utan att kompromissa med säkerhet eller arbetsmiljö.
- Följa upp budget och ekonomi inom området.
- Leda förändringsarbete och delta i projekt kopplade till verksamhetens utveckling.
- Bidra till en arbetskultur där människor trivs, samarbetar och kan göra ett bra jobb.
Det här har du med dig
Vi söker dig som är strukturerad och skapar tydlighet i verksamheten. Du tänker strategiskt och ser hur olika uppdrag hänger ihop, vilket hjälper dig att fatta beslut som driver både den dagliga verksamheten och utvecklingen framåt.
Du är samarbetsorienterad, bygger goda relationer och trivs i ett ledarskap som är nära verksamheten. Du är nytänkande och vill utveckla våra arbetssätt och planeringslösningar. Säkerhet är en självklar del av ditt arbete och du skapar en trygg miljö för teamet.
Du har också:
- Godkänd gymnasieutbildning
- Erfarenhet av ledande roller
- Erfarenhet av transportledning, gärna både person- och godstransport
- Erfarenhet inom planering av exempelvis körscheman, körsträckor, resurser och daglig trafik (meriterande).
- Körkort (B) för manuell växellåda
- C-körkort (meriterande)
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid med dagtid mån-fre
För mer information om tjänsten: Sektionschef Angelique Bohm, angelique.bohm1@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
