Produktionschef till PlusEight - Wise Professionals AB - Maskiningenjörsjobb i Göteborg

Wise Professionals AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg2020-06-17Till vår kund PlusEight söker vi nu en tekniskt intresserad Produktionschef för ett konsultuppdrag via Wise Professionals. Tjänsten är på heltid och du är placerad på Plus Eights fabrik i Kinnahult. Vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja din anställning i slutet av juli. Uppdraget beräknas pågå i sex till åtta månader och för rätt person finns det goda möjligheter till anställning i företaget.2020-06-17I rollen som Produktionschef har du både ett strategiskt och operativt ansvar. Du har personalansvar för 20 medarbetare på fabriken och säkerställer att rätt förutsättningar skapas för medarbetarna i deras vardag. Du har ett övergripande operativt och delvis strategiskt ansvar för tillverkning, inköp, försäljning och lager samt är drivande av förbättring och effektivisering av produktionen. Du rapporterar till bolagets VD.Exempel på arbetsuppgifter:Arbetsledning och övergripande personalansvar för medarbetarna på fabrikenProduktionsledningTillägg och omplaneringBeläggning av produktionsgruppAvstämning lego gentemot material mot behovPriskorrigeringarUppdatering av leverantörerRegistrera kundorderBehovsplaneringUppdatering av artiklar och lagerFör axla och trivas i denna roll har du har med fördel erfarenhet från en liknande tjänst från producerande verksamhet. Vi söker dig som är en erfaren ledare och är van att arbetsleda i en producerande miljö och att hantera och coacha medarbete dagligen. Rollen är till huvudsak av operativ karaktär med strategiska inslag, är du en person som har erfarenhet av att lyfta blicken och genomdriva smärre strategiska förändringar så är det varmt välkommet. Man arbetar i affärssystemet Monitor samt Excel, varpå det sistnämna är önskvärt att ha erfarenhet ifrån. Det är meriterande om du har körkort och tillgång till egen bil samt att du innehar ett truckkort och erfarenhet av att köra truck.Vid sidan av din erfarenhet kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper och din ledarskapsstil. För att bli framgångsrik i rollen bör du ha en ödmjuk och prestigelös inställning som du förmedlar i organisationen samtidigt som du är trygg i dig själv. Du är både grundlig med detaljer samtidigt som du har förmågan att se helheten. Du är en coachande och trygg ledare som motiveras av att bidra till andra människors utveckling. Vi söker dig som är en teamspelare som trivs i en familjär kultur där alla rycker in där det behövs och löser det som behövs för verksamheten med en positiv inställning.Om oss PlusEightPlusEight är en familjeägd företagsgrupp med bakgrund i ställningsentreprenadbranschen. Vår huvudsakliga verksamhet är konstruktion, tillverkning och försäljning av produkter som används för byggnadsställning, stämpställning, skyltställ, temporära tak och evenemang med fokus på hög säkerhet, hög kvalitet och hög produktivitet. Vi är verksamma både i Sverige och utomlands. PlusEight präglas av en ödmjuk och stöttande miljö där alla är delaktiga, hjälper varandra och där beslutsvägarna är korta. På PlusEight har en stark sammanhållning med hög trivsel som gör att få lämnar. Det finns en stark produkt i grunden som bidrar till en trygghet i affären.När du blir en av ossTiden på Wise Professionals ska vara den roligaste i din karriär, ambitiöst va? Det gäller även för dig som konsult såklart och vi är måna om att du känner dig som en del av gänget. Vi har därför konsultevents och en nära dialog med dig under hela ditt uppdrag. Vill du läsa mer om hur det är att jobba som konsult via oss, läs mer här. Hur roligt vore det inte att gigga på ditt drömföretag? Exempel på organisationer vi samarbetar med hittar du här. Vill du få ännu mer feeling, spana in vårt Instagramkonto @wiseprofessionals.Nyfiken på att veta mer?Du får gärna kontakta Konsultchef Stephanie Grammenidis (stephanie.grammenidis@wise) eller Konsultchef Alexandra Cederqvist ( alexandra.cederqvist@wise.se ) om du har frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver.Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad kompetensförsörjning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald i bakgrund, erfarenhet och synsätt berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation med ledstjärnorna nyfiken - modig - proffsig.Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!Vi ser fram emot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidHeltid 6 månaderMånadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2020-07-08Wise Professionals AB5268775