Produktionschef
2025-12-01
Nordic Waterproofing söker en Produktionschef till sin anläggning i Höganäs.
Vill du leda och utveckla en skiftgående produktionsverksamhet med högt ställda förväntningar på säkerhet, kvalitet, effektivitet och trivsel? Är du handlingskraftig och tekniskt kunnig med erfarenhet från processindustri? Är du dessutom en engagerad och närvarande ledare som stöttar och utvecklar ditt team? Då kan detta vara jobbet för dig!
Som Produktionschef ansvarar du för den dagliga planeringen och driften av den processinriktade produktionsverksamheten som är igång dygnet runt måndag till fredag. Du är aktiv och tar nödvändiga beslut för att varje dag säkerställa säkerhet och effektivt i arbetet. Du följer också löpande hur verksamheten presterar, och med det som vägledning är du engagerad i ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Till din hjälp har du 27 kunniga medarbetare som du också är en coachande ledare för och har personalansvaret för. De flesta jobbar skift, och på varje skift finns en teamledare. Du ingår i fabriksledningen och rapporterar till Fabrikschefen.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som Produktionschef leder du både människor och processer. Tillsammans med dina teamledare och erfarna skiftlag ser du till att produktionen fungerar. Du kommer att:
• Ansvara för och leda den dagliga driften av produktionsverksamheten
• Driva detaljplanering för intern materialförsörjning och produktion
• Löpande följa verksamheten och föreslå och genomföra förbättringsåtgärder
• Genomföra processförändringar och hålla instruktioner och rutiner uppdaterade
• Ha arbetsmiljöansvar inom ansvarsområdet
• Leda och utveckla dina medarbetare och ditt team
• Ansvara för budget för ansvarsområdet
• Vara en aktiv medlem i fabriksledningen
Vem är du?
I rollen som Produktionschef måste du vara en trygg och erfaren ledare med erfarenhet från en skiftgående och processinriktad produktionsverksamhet. Du är bra på att skaffa dig överblick av ett läge för att vid behov snabbt kunna vägleda och prioritera på bästa sätt. Du är dessutom bra på att driva förbättringsaktiviteter på ett strukturerat sätt.
Du är tekniskt kunnig och intresserad, och du har gärna en teknisk utbildning. Du är säkerhetsmedveten, och du bör ha god kännedom om arbetsmiljöregler. Din datorvana är god, och du har arbetat i affärssystem. Har du dessutom jobbat med planeringsverktyg är det en fördel liksom om du har kunskaper inom Lean, Kaizen eller SixSigma är meriterande. Du behärskar svenska i tal och i skrift, och du kan även förstå och göra dig förstådd på engelska.
Du trivs i produktionsmiljön där du på ett självklart och naturligt sätt agerar tillsammans med medarbetare och kolleger. Du har ett gott ordningssinne och ett systematiskt angreppssätt. Som person är du nyfiken, drivande och konstruktiv, och du har en vilja att förstå. Du är också ansvarstagande och fullföljer på ett självklart sätt dina åtaganden. Som ledare är du uppmuntrande och stödjande samtidigt som du är tydlig och kravställande. Du är bra på att samarbeta, och du är lyhörd och kommunikativ.
Om verksamheten
Nordic Waterproofing kombinerar en lång industriell tradition med stark framåtanda och erbjuder en arbetsplats som präglas av samverkan och stort eget ansvar - vi hjälps åt och vi gör jobbet ordentligt!
Nordic Waterproofing är en av Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktsprodukter och tjänster för byggnader och infrastruktur. Grundläggande i erbjudandet är energi- och miljöbesparande produkter som är enkla att installera. Nordic Waterproofing har en stark portfölj av lokala varumärken och historik som går tillbaka till 1889 då Trebolit grundades. Med drygt 125 års erfarenhet av nordiskt klimat har vi genom åren kontinuerligt utvecklat och breddat vårt produktsortiment utifrån våra kunders behov. Produktion, utvecklingsavdelning och lager finns i Höganäs.
Läs gärna mer på www.nordicwaterproofing.com/sv/
Vill du vara med och forma framtidens tätskiktslösningar? Välkommen att söka ett utvecklande och omväxlande arbete! Du söker tjänsten via Poolias hemsida, www.poolia.se
