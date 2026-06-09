Produktionsarbetare

Qualified Nordic AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping
2026-06-09


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Är du en noggrann och driven produktionsarbetare som vill arbeta i en modern industrimiljö med fokus på kvalitet och samarbete? Här får du möjlighet att arbeta med tillverkning av roterande värmeväxlare i ett engagerat team med högt säkerhets- och kvalitetsfokus. Välkommen med din ansökan redan idag!

Om jobbet som produktionsarbetare:
Som produktionsarbetare arbetar du med tillverkning av roterande värmeväxlare som används i energieffektiva ventilationssystem. Du har en viktig roll i produktionen där du ansvarar för att övervaka och köra produktionsmaskiner samt säkerställa att arbetet utförs enligt uppsatta kvalitets- och säkerhetskrav.
Arbetet sker i team där samarbete, noggrannhet och ansvarstagande är avgörande för ett bra resultat. Rollen är varierad och innehåller både maskinövervakning och praktiska moment.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Övervaka och köra produktionsmaskiner
Tillverkning och montering av komponenter
Utföra enklare kvalitetskontroller
Materialhantering
Säkerställa ordning och säkerhet i produktionen

Den vi söker
Vi söker dig som trivs i en praktisk och fysiskt aktiv roll inom industriell produktion. Du är ansvarstagande, noggrann och har lätt för att samarbeta med andra. För att lyckas i rollen ser vi att du har god förståelse för säkerhet och kvalitet samt en vilja att bidra till teamets gemensamma mål.
Krav för tjänsten
Flytande svenska i tal och skrift

Publiceringsdatum
2026-06-09

Körkortskrav
God fysik

Meriterande
Tidigare erfarenhet av industriarbete
Erfarenhet av att arbeta med produktionsmaskiner
Truckkort

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: gabriel.hermansson@qualified.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Qualified Nordic AB (org.nr 556820-4803)
Kompanigatan 1 (visa karta)
553 05  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Qualified Nordic AB

Jobbnummer
9955277

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