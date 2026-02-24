Produktionsarbetare - Halmstad
Stena Recycling AB / Processoperatörsjobb / Halmstad Visa alla processoperatörsjobb i Halmstad
2026-02-24
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stena Recycling AB i Halmstad
, Varberg
, Åstorp
, Helsingborg
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en framtidsbransch och bidra till ett mer hållbart samhälle? Nu söker vi fler ansvarstagande och engagerade produktionsarbetare som vill bli en del av Stena Recycling i Halmstad.
Siten i Halmstad består av flera olika anläggningar där vi hanterar och återvinner olika typer av material - allt från plast till metaller, batterier, elektronik, farligt avfall och mer. Varje anläggning har sina egna processer, tekniker och flöden, men alla arbetar mot samma mål: att ge materialet nytt liv och skapa cirkulära flöden för våra kunder.
Arbetsuppgifter
Som produktionsarbetare hos oss arbetar du med återvinningsprocesser kopplade till det materialflöde som hanteras på just din anläggning. Arbetsuppgifterna kan variera något beroende på anläggning men innefattar bland annat:
• Drift, styrning och övervakning av processer via styrsystem
• Hantering av inkommande material - ibland med truck, hjullastare eller annat fordon.
• Löpande kvalitetskontroller och tester av material.
• Åtgärdande vid tillfälliga stopp, larm eller avvikelser i processen
• Dagligt och förebyggande underhåll av maskiner och utrustning
• Provtagning och andra moment kopplade till vissa material
• Säkerställande av ett tryggt och säkert arbetssätt enligt våra rutiner
Du får en gedigen introduktion och upplärning som anpassas efter den anläggning där du kommer arbeta.
Arbetstider
Arbetstiderna varierar mellan anläggningarna men är vanligtvis förlagda till skiftgång, exempelvis tvåskift eller - på vissa avdelningar - längre pass enligt schema. Exakt information ges i samband med urvalsprocessen.
Vem är du?
För att trivas hos oss tror vi att du:
• Är ansvarstagande, noggrann och trygg i att arbeta strukturerat
• Är en lagspelare som samarbetar och bidrar till en god arbetsmiljö
• Är initiativtagande, nyfiken och ser möjligheter till utveckling
• Har en positiv inställning och gillar att bidra med idéer
Kvalifikationer
Krav:
• Gymnasieutbildning
• God datorvana
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av återvinning, industri eller produktion
• Erfarenhet av arbete med materialåtervinning
• Truckkort och/eller hjullastarkort
• Kunskap om enklare underhåll
• God engelska i tal och skrift
Rekryteringsprocess
Vi arbetar för en fördomsfri och träffsäker rekrytering. Därför ber vi dig inte skicka personligt brev, utan i stället svara på våra urvalsfrågor direkt i ansökan. Därefter kan du bli inbjuden till tester som hjälper oss att göra processen mer objektiv. Vi söker ständigt efter nya stjärnor och därför kommer vi att löpande gå igenom ansökningarna under våren.
Har du frågor gällande rollen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Erica via erica.eriksson@stenarecycling.se
.
Vad erbjuder vi dig?
Din medarbetarresa börjar med en gedigen introduktionsutbildning och upplärning, där dina kompetenta och kunniga kollegor kommer att lära dig allt du behöver för att lyckas i din roll. Exempel på förmåner vi erbjuder är kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tillgång till ett stort utbud av rabatter i vår förmånsportal Benify. Som en del av ett större företag och koncern är utvecklingsmöjligheterna många för dig som vill växa tillsammans med oss.
Varmt välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
(org.nr 556132-1752) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stena recycling Jobbnummer
9761677